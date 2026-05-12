Премьер Польши Туск выступил за признание однополых браков*, но с ограничениями

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости признавать однополые браки*, заключённые за границей, но выступил категорически против усыновления детей такими парами. Об этом он сказал на открытии заседания правительства.

В последнее время в стране участились случаи, когда граждане Польши, вступившие в однополый брак за рубежом, пытаются обменять иностранное свидетельство на национальный документ. Ведомства отказывают, хотя польские суды и Суд ЕС обязывают признавать такие союзы. Туск подчеркнул, что Польша до сих пор не урегулировала этот вопрос законодательно, и пора положить конец правовой неопределённости.

«Мы обязались, и я буду лично за этим следить, выполнять решения европейских и польских судов. Это вопрос верховенства права. В ещё большей степени – это вопрос достоинства человека и прав человека», — сказал Туск.

При этом он признал, что в самом правительстве нет единства по этой теме: взгляды расходятся из-за традиций, веры и политических убеждений. Однако, считает Туск, в одном разногласий быть не может — в равном отношении государства к своим гражданам и их праве на счастье.

Туск призвал парламент как можно скорее принять соответствующий закон. Но тут же сделал оговорку: будущие законодательные решения в Польше не должны открывать путь к усыновлению детей однополыми парами. Премьер попросил не раздувать вокруг этой темы лишних спекуляций и эмоций.

Ранее сообщалось, что в Польше Министерство цифровизации разрабатывает поправки, согласно которым из свидетельств о браке исчезнут слова «муж» и «жена». Их заменят на гендерно-нейтральные формулировки «первый супруг» и «второй супруг». Инициатива связана с необходимостью исполнить решение суда Европейского союза. Это требование обязывает страны признавать однополые браки*, заключённые в других государствах

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.