92-летняя Джоан Коллинз произвела фурор на красной дорожке в Каннах

Во Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль, и одним из самых заметных выходов первого дня стало появление 92-летней актрисы и продюсера Джоан Коллинз.

Звезда сразу привлекла внимание фотографов на красной дорожке. Для церемонии открытия Коллинз выбрала белоснежное платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. Наряд дополнял объёмный цветочный декор на лифе.

Образ актриса усилила чёрными высокими перчатками и крупными украшениями с драгоценными камнями. Стилисты сделали звезде сериала «Династия» аккуратную вечернюю укладку и выразительный макияж.

