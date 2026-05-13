Украинский блогер Шарий сообщил о попытке покушения на него в Испании

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сообщил о попытке покушения на него в Испании. Об этом он рассказал в своём обращении на YouTube.

«СБУ пыталась убить меня в королевстве Испания, это не первая такая попытка, такие попытки были и в 23-м году (в октябре), в 24-м году нам пытались расстрелять прямо на улице из автоматического оружия, на улице, которая ведёт к нашему дому», — сказал Шарий.

Шарий связал происходящее с приговором к 15 годам лишения свободы, который, по его словам, был вынесен ему за ролик на YouTube с критикой Владимира Зеленского. Он заявил, что после этого, по его мнению, было принято решение организовать его убийство.

Как рассказал блогер, в начале мая он получил информацию от своих источников о подготовке нападения в городе Вердрель на территории суда. По его словам, изначально речь шла о двух исполнителях, однако позже стало известно, что один должен был совершить преступление, а второй — координировать действия и помочь скрыться.

Предполагаемые исполнители покушения на Шария. Фото © YouTube / Шарий

Шарий также сообщил, что поводом для его приезда в суд стал иск, поданный Алексеем Нагаткиным, которого он назвал бывшим депутатом своей партии в Одесском горсовете. По словам блогера, этот иск был нужен, чтобы обеспечить его присутствие в месте предполагаемого нападения.

По утверждению Шария, он и его команда прибыли к зданию суда за полчаса до открытия и заметили двух подозрительных мужчин, которых сразу идентифицировали. Он заявил, что те осматривали территорию и обходили здание, выбирая место для атаки после окончания заседания.

План, где киллеры ждали Шария. Фото © YouTube / Шарий

Также блогер рассказал, что адвокат со стороны истца сообщила неизвестным о его нахождении внутри здания. Шарий отметил, что не знает, действовала ли она осознанно или её использовали без её ведома. По его словам, один из предполагаемых участников остался у центрального входа, второй направился к запасному выходу.