iPhone 18 Pro Max: дата выхода, цена в России, характеристики и отличия от 17 Pro Max Оглавление Дата выхода: когда ждать iPhone 18 Pro Max и почему обычный iPhone 18 отложили Сколько будет стоить iPhone 18 Pro Max в России и в мире Прогноз цены iPhone 18 Pro Max по памяти (РФ, параллельный импорт) Характеристики iPhone 18 Pro Max: таблица ожидаемых параметров Дизайн и цвета: от титана к алюминию Камеры: главная инновация — переменная диафрагма Аккумулятор и автономность: 5200 мАч и «плюс час-два» iPhone 18 Pro Max vs iPhone 18 Pro — в чём разница Стоит ли ждать iPhone 18 Pro Max? Где и как купить iPhone 18 Pro Max в России Часто задаваемые вопросы Когда выйдет iPhone 18 Pro Max в 2026 году? Сколько будет стоить iPhone 18 Pro Max в России? iPhone 18 Pro Max или iPhone 17 Pro Max — что выбрать? Будет ли версия на 2 ТБ? Какие цвета будут у iPhone 18 Pro Max? Какой процессор в iPhone 18 Pro Max? Сколько оперативной памяти? Где можно купить официально в России? Заключение iPhone 18 Pro Max ожидается в сентябре 2026. По слухам: 2-нм чип A20 Pro, 12 ГБ ОЗУ, батарея 5100–5200 мАч и камера с переменной диафрагмой. Цена в России — от 129 000 рублей (параллельный импорт). Сравнение с iPhone 17 Pro Max и стоит ли ждать. 17 мая, 22:15 iPhone 18 Pro Max — интрига с ценой в России и настоящая ёмкость аккумулятора. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Gojda

iPhone 18 Pro Max ждут осенью 2026 года: по слухам, Apple покажет его на традиционном сентябрьском ивенте, а продажи начнутся примерно через неделю-полторы после презентации. Параллельно обсуждают неожиданный сдвиг стратегии: в сентябре могут выйти только Pro-модели (и, возможно, складной iPhone), а базовый iPhone 18 — позже, уже в 2027 году.

Если верить утечкам на май 2026-го, главные фишки iPhone 18 Pro Max — 2-нм процессор A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, батарея около 5100–5200 мАч и камера с переменной диафрагмой.

Важно: ниже — аналитика и слухи. Apple официально ничего не подтверждала.

Дата выхода: когда ждать iPhone 18 Pro Max и почему обычный iPhone 18 отложили

По большинству прогнозов, анонс iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ожидается в сентябре 2026 года. При этом ряд источников пишет, что Apple может разделить линейку: сначала показать и выпустить Pro / Pro Max, а «обычный» iPhone 18 перенести на весну 2027 года.

Почему это обсуждают? Логика такая: Apple хочет разгрузить осенний запуск и сделать фокус на дорогих моделях (включая складной iPhone), а базовую версию вывести отдельным релизом позже.

Ориентир по датам (по слухам):

презентация: 8–10 сентября 2026 (как «окно», а не подтверждённая дата);

(как «окно», а не подтверждённая дата); предзаказы: примерно через 2–3 дня после ивента;

после ивента; старт продаж: примерно через неделю после предзаказов — типичная схема Apple, но подчёркиваем: пока это прогноз, не официальный календарь.

Сколько будет стоить iPhone 18 Pro Max в России и в мире

В США аналитики ожидают, что стартовая цена Pro Max останется на уровне предыдущего поколения — от $1199. Об этом писали и MacRumors со ссылкой на аналитика Джеффа Пу, и другие техноиздания.

В России «официальной» цены, как и раньше, не будет — речь о параллельном импорте. По оценкам AppleInsider, базовый ценник на старте может начинаться примерно от 129 000 рублей, а в первые недели у крупных продавцов может доходить до 165 000 рублей из-за наценки и спроса.

Прогноз цены iPhone 18 Pro Max по памяти (РФ, параллельный импорт)

Цены ниже — оценки, они зависят от курса, логистики и «премии за новинку» в первые дни продаж.

iPhone 18 Pro Max 256 ГБ в США может стоить от $1199, в России — от ~129 000 рублей до ~165 000 рублей. Версии на 512 ГБ и 1 ТБ будут дороже, всё зависит от поставок.

Характеристики iPhone 18 Pro Max: таблица ожидаемых параметров

Ниже — «ожидание vs текущее поколение» по тому, что чаще всего повторяется в утечках.

Характеристики iPhone 18 Pro Max: правда и слухи. Фото © Life.ru

Дизайн и цвета: от титана к алюминию

По дизайну утечки противоречивы. Есть версия, что Apple может продолжить «упрощение» материалов (после отказа от титана в одном из поколений Pro), но подтверждённого «паспорта материалов» нет — это пока разговоры.

Насчёт цветов: в утечках чаще всего называют Dark Cherry (тёмная вишня / бордо), светло-голубой, серебристый и тёмно-серый.

Камеры: главная инновация — переменная диафрагма

Переменная диафрагма — это редкая вещь в современных смартфонах, но именно её чаще всего приписывают iPhone 18 Pro Max. MacRumors со ссылкой на корейские источники писал, что Apple наращивает цепочку поставок под такой модуль для Pro-моделей.

Зачем это нужно обычному пользователю:

лучше контроль света в сложных сценах (яркое солнце, контровой свет);

потенциально более «правильный» фон и портреты без агрессивной обработки;

меньше пересветов и смазываний в некоторых случаях.

Слух о 200 МП телеобъективе для iPhone 18 Pro Max многие издания называют преждевременным: в свежих утечках чаще фигурирует именно переменная диафрагма как главный апгрейд.

Аккумулятор и автономность: 5200 мАч и «плюс час-два»

В слухах фигурирует батарея порядка 5100–5200 мАч — для iPhone это заметный шаг. В связке с 2-нм A20 Pro это может дать прирост автономности без «кирпича» в кармане. Некоторые обзоры ожиданий прямо говорят: упор будет на «лучшую автономность в линейке», но точные цифры станут понятны только после реальных тестов.

iPhone 18 Pro Max vs iPhone 18 Pro — в чём разница

Традиционно Pro Max отличается тремя вещами: размером, батареей и иногда — камерой. Экран на 18-м Pro Max ожидается больше, чем на Pro, батарея, предположительно, 5100–5200 мАч, вероятна и переменная диафрагма камеры.

Есть отдельные слухи, что часть «камерных» новшеств может быть только у Pro Max из-за размера корпуса, но это пока не подтверждено.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro Max?

Здесь работает простое правило: чем старше ваш iPhone, тем заметнее будет апгрейд.

Скорее стоит ждать iPhone 18 Pro Max, если у вас:

iPhone 14/15 Pro Max — получите прирост автономности и, возможно, заметный шаг в камере;

iPhone 13 и старше — апгрейд будет «всё сразу»: экран, камера, батарея, скорость.

Можно не торопиться, если у вас:

iPhone 17 Pro Max — если слухи верны, отличие будет в основном в камере и автономности, но «революции во всём» может не быть.

Где и как купить iPhone 18 Pro Max в России

Официальных продаж Apple в РФ нет, поэтому «где купить» в 2026 году означает параллельный импорт и маркетплейсы/ретейл. В первые недели цена обычно выше, затем выравнивается. Именно поэтому прогнозы дают вилку от ~129 000 рублей до ~165 000 рублей на старте.

Короткий совет покупателю:

смотрите на репутацию продавца и гарантийные условия;

уточняйте регион устройства (eSIM / лоток SIM может влиять на ваш опыт);

не гонитесь за «самой дешёвой ценой в день релиза» — риск выше.

Часто задаваемые вопросы

Когда выйдет iPhone 18 Pro Max в 2026 году?

Ожидают сентябрь 2026 года, но Apple это не подтверждала.

Сколько будет стоить iPhone 18 Pro Max в России?

Оценки на старте: примерно от 129 000 рублей и выше, вплоть до 165 000 рублей у крупных продавцов в первые недели.

iPhone 18 Pro Max или iPhone 17 Pro Max — что выбрать?

Если iPhone нужен сейчас — берите актуальную модель. Если готовы ждать ради камеры с переменной диафрагмой и автономности — тогда есть смысл подождать.

Будет ли версия на 2 ТБ?

Слухи есть, подтверждения нет.

Какие цвета будут у iPhone 18 Pro Max?

Чаще всего называют Dark Cherry, светло-голубой, серебристый и тёмно-серый.

Какой процессор в iPhone 18 Pro Max?

По слухам — A20 Pro на 2-нм техпроцессе.

Сколько оперативной памяти?

Ожидают 12 ГБ для Pro-линейки.

Где можно купить официально в России?

Официальных продаж Apple нет, покупка идёт через параллельный импорт.

Заключение

Если слухи подтвердятся, iPhone 18 Pro Max станет одним из самых практичных обновлений Apple за последние годы: 2-нм A20 Pro, ставка на автономность и камера с переменной диафрагмой. Но до сентября 2026-го всё это остаётся прогнозом. Следить стоит за новыми утечками и, главное, за датой сентябрьского ивента Apple: там станет ясно, насколько эти ожидания совпали с реальностью.

Авторы Кирилл Золотарев