На пляже в Брайтоне нашли тела трёх женщин

В британском Брайтоне на городском пляже обнаружили тела трёх женщин. Об этом сообщает Daily Express. По данным издания, экстренные службы вызвали ранним утром после тревожного сообщения. Примерно в 05:45 по местному времени полиция получила информацию о трёх женщинах, находившихся в море недалеко от берега.

На место прибыли правоохранители, медики и спасатели. Очевидцы также заметили в акватории спасательные лодки Королевского национального общества спасания на водах.

Прибывшие специалисты констатировали смерть всех троих. Сейчас полиция устанавливает их личности и выясняет обстоятельства произошедшего.

«Я знаю, что это вызывает беспокойство, но я бы попросил общественность держаться подальше от места происшествия в это время, пока аварийные службы продолжают свою работу», — заявил старший суперинтендант полиции Адам Хейс.

Брайтон считается одним из самых известных морских курортов Великобритании. Город популярен у туристов благодаря набережной, галечному пляжу, пирсу с аттракционами и активной ночной жизни. Полиция рассматривает разные версии случившегося. Среди них — несчастный случай у воды, однако точные причины гибели женщин пока не установлены.