Банщик с тремя саунами в квартирах чуть не сжёг многоэтажку в Томске

В Томске в многоквартирном доме загорелась сауна, оборудованная одним из жильцов. В распоряжении SHOT оказались подробности инцидента на первом этаже 14-этажного здания.

По данным телеграм-канала, местный предприниматель Константин на протяжении примерно четырёх лет обустраивал три принадлежащие ему квартиры парилками. Изначально заявлялось, что помещения нужны для личного пользования. Но практически сразу владелец начал сдавать их посуточно, оценив аренду в четыре тысячи рублей.

По словам соседей, жизнь в доме превратилась в постоянный стресс. Они неоднократно сталкивались с сильным задымлением и стойким запахом гари. Причиной каждый раз становилась забывчивость временных постояльцев, которые оставляли включенными нагревательные приборы.

Сегодня около шести утра ситуация вышла из-под контроля. В одной из квартир пламя охватило парилку, из помещений повалил густой дым. На место происшествия прибыли спасатели. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 27 человек, среди которых было 11 детей. Возгорание удалось потушить, его площадь составила 25 квадратных метров.

В беседе с журналистами Константин сообщил, что деятельность пришлось прекратить. Сдавать жилье в ближайшее время он не планирует. На вопрос о случившемся мужчина ответил коротко: «Так вышло».