Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 08:15

Число заключённых в России упало ниже 300 тысяч: во ФСИН назвали причины

Во ФСИН сообщили о снижении числа заключённых в России до 282 тысяч

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Количество заключённых в российских СИЗО и местах лишения свободы сократилось до 282 тысяч человек. Об этом на встрече с журналистами в среду сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев.

По его словам, ещё в конце 2021 года в учреждениях находились 465 тысяч человек. Сейчас показатель стал заметно ниже. Из нынешних 282 тысяч заключённых 85 тысяч находятся в СИЗО и помещениях, работающих в режиме следственного изолятора при исправительных учреждениях.

Скрывался почти три десятилетия: Силовики нашли беглеца из СИЗО, сменившего имя и город
Скрывался почти три десятилетия: Силовики нашли беглеца из СИЗО, сменившего имя и город

Гостев назвал несколько причин такого снижения. Одна из них — гуманизация уголовных наказаний и более широкое применение мер, не связанных с лишением свободы. Речь идёт о принудительных работах, условном наказании, ограничении свободы и других альтернативах колонии.

Также, по словам главы ФСИН, в последнее время на статистику влияет работа по подбору контрактников в Вооружённые силы.

Заключённый сбежал из колонии на Урале ради страстной «ночи» с возлюбленной
Заключённый сбежал из колонии на Урале ради страстной «ночи» с возлюбленной

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ФСИН России
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar