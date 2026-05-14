Число заключённых в России упало ниже 300 тысяч: во ФСИН назвали причины

Количество заключённых в российских СИЗО и местах лишения свободы сократилось до 282 тысяч человек. Об этом на встрече с журналистами в среду сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев.

По его словам, ещё в конце 2021 года в учреждениях находились 465 тысяч человек. Сейчас показатель стал заметно ниже. Из нынешних 282 тысяч заключённых 85 тысяч находятся в СИЗО и помещениях, работающих в режиме следственного изолятора при исправительных учреждениях.

Гостев назвал несколько причин такого снижения. Одна из них — гуманизация уголовных наказаний и более широкое применение мер, не связанных с лишением свободы. Речь идёт о принудительных работах, условном наказании, ограничении свободы и других альтернативах колонии.

Также, по словам главы ФСИН, в последнее время на статистику влияет работа по подбору контрактников в Вооружённые силы.