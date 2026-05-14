Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 12:06

У бывшего вратаря «Амура» Мурыгина повторно диагностировали рак

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Бывшему вратарю хабаровского «Амура» Алексею Мурыгину повторно диагностировали рак. Об этом сообщила пресс-служба клуба. По данным команды, 39-летний спортсмен проходил химиотерапию. Сейчас он подключён к аппарату ИВЛ.

В 2019 году у Мурыгина уже выявляли рак миндалины. Тогда голкипер смог справиться с болезнью и вернуться к жизни после лечения.

7 наших знаменитостей, которые прошли через онкологию и вернулись, — их истории вдохновляют миллионы
7 наших знаменитостей, которые прошли через онкологию и вернулись, — их истории вдохновляют миллионы

Мурыгин — воспитанник «Амура». За хабаровский клуб он выступал с 2005 по 2014 год, а также в сезоне 2018/19. Кроме того, вратарь играл за магнитогорский «Металлург», ярославский «Локомотив», омский «Авангард», нижегородское «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик» и пекинский «Куньлунь», который теперь называется «Шанхай Дрэгонс».

Всего в КХЛ Мурыгин провёл 306 матчей. В среднем он отражал 92,1% бросков по своим воротам.

Несмотря на рак и химиотерапию: Евгений Алдонин не прекращает тренировки
Несмотря на рак и химиотерапию: Евгений Алдонин не прекращает тренировки

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Хоккей
  • Спорт
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar