У бывшего вратаря «Амура» Мурыгина повторно диагностировали рак

Бывшему вратарю хабаровского «Амура» Алексею Мурыгину повторно диагностировали рак. Об этом сообщила пресс-служба клуба. По данным команды, 39-летний спортсмен проходил химиотерапию. Сейчас он подключён к аппарату ИВЛ.

В 2019 году у Мурыгина уже выявляли рак миндалины. Тогда голкипер смог справиться с болезнью и вернуться к жизни после лечения.

Мурыгин — воспитанник «Амура». За хабаровский клуб он выступал с 2005 по 2014 год, а также в сезоне 2018/19. Кроме того, вратарь играл за магнитогорский «Металлург», ярославский «Локомотив», омский «Авангард», нижегородское «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик» и пекинский «Куньлунь», который теперь называется «Шанхай Дрэгонс».

Всего в КХЛ Мурыгин провёл 306 матчей. В среднем он отражал 92,1% бросков по своим воротам.