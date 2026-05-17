Каждый четвёртый: Как распознать и лечить ожирение в 2026 году — диеты, препараты, операция по ОМС Оглавление Статистика: сколько россиян страдает ожирением Как распознать ожирение: два простых способа Индекс массы тела (ИМТ): формула и таблица норм Окружность талии: 94 см для мужчин, 80 см для женщин Когда уже нужно идти к врачу Причины ожирения Чем опасно ожирение Диабет II типа и давление Сердце, сосуды, печень, суставы Репродуктивная система и онкориски Методы лечения ожирения в 2026 году Питание и физическая активность Медикаментозное лечение Бариатрическая хирургия: когда она нужна Профилактика ожирения: что реально работает К какому врачу обращаться при ожирении Часто задаваемые вопросы Какой процент населения страдает ожирением в России? Когда ставят диагноз «ожирение»? Что делать, если ИМТ высокий, а диеты не помогают? Лечение ожирения по ОМС — что входит? Может ли ожирение передаваться по наследству? Чем отличается избыточный вес от ожирения? Какие анализы сдать при подозрении на ожирение? Заключение Ожирение в России: по данным Минздрава, им страдает каждый четвёртый взрослый. Как определить ожирение по ИМТ и окружности талии, какие есть степени ожирения, чем оно опасно и как лечится в 2026 году — диета, новые препараты и бариатрическая хирургия по ОМС. 16 мая, 22:15 Медики бьют тревогу: ожирение у каждого четвёртого в РФ. Обложка © GPTChat, © Gemini Nano Banana

По данным Минздрава на май 2026 года, в России ожирением страдает примерно каждый четвёртый взрослый, а официально зарегистрированных пациентов с этим диагнозом — около 3 млн. При этом избыточный вес или ожирение, по экспертным оценкам, есть примерно у каждого третьего взрослого, а диагноз ставят и сотням тысяч детей и подростков. Это уже не про внешность, а про хроническое заболевание, которое связано с диабетом II типа, гипертонией, болезнями сердца и другими рисками для здоровья.

Всемирная организация здравоохранения называет ожирение глобальной эпидемией, одним из самых острых вызовов современного здравоохранения. Рост цифр объясняют не только реальным распространением проблемы, но и тем, что её стали активнее выявлять во время диспансеризации и профилактических осмотров. Это хорошая новость: чем раньше человек замечает проблему, тем больше шансов обойтись без тяжёлых осложнений.

Статистика: сколько россиян страдает ожирением

Если смотреть на официальную статистику ожирения в России – 2026, базовые ориентиры такие: распространённость ожирения среди взрослых, озвученная Минздравом по данным на 2025 год, составляет 24,6%, при этом среди мужчин — 20,6%, среди женщин — 27,4%. Росстат зафиксировал, что в 2024 году диагноз «ожирение» впервые поставили 542,2 тыс. человек, а общее число зарегистрированных пациентов достигло 3 млн. Отдельно тревожит детская статистика: ожирение диагностировано примерно у 480 тыс. школьников.

При этом важно понимать разницу между «официально зарегистрировано» и «реально есть в популяции». По международным оценкам на основе данных ВОЗ, доля взрослых с ожирением в России тоже держится примерно на уровне четверти населения, а глобально ожирение уже затрагивает более 1 млрд человек.

Официальные регистры отражают прежде всего тех, кто уже обратился к врачу и получил диагноз. Поэтому реальный масштаб проблемы может быть больше: по оценкам НМИЦ терапии и профилактической медицины, ожирение или избыточная масса тела есть у каждого третьего взрослого россиянина. То есть за пределами статистики остаются многие люди с лишним весом, которые пока не проходили обследование или не получили официальный код диагноза.

Как распознать ожирение: два простых способа

Индекс массы тела (ИМТ): формула и таблица норм

Самый простой домашний способ — рассчитать ИМТ, индекс массы тела. Формула выглядит так: вес в килограммах нужно разделить на рост в метрах, возведённый в квадрат. Например, если человек весит 90 кг при росте 1,70 м, ИМТ будет 90/1,7² = 31,1. Это уже соответствует ожирению I степени.

Резюме: в норме ИМТ составляет от 18,5 до 24,9. Избыточная масса тела — при 25,0–29,9. Ожирение I степени — 30,0–34,9, II степени — 35,0–39,9. 40 и выше — это уже ожирение III степени.

Ожирение III степени нередко также называют морбидным ожирением, поскольку оно связано с серьёзными рисками для здоровья.

Окружность талии: 94 см для мужчин, 80 см для женщин

Второй способ оценить риски — измерить окружность талии. Этот показатель особенно важен, потому что жир в области живота связан не только с внешними изменениями фигуры, но и с работой обмена веществ. При таком типе набора веса повышается риск диабета II типа, гипертонии, атеросклероза, болезней сердца и сосудов. В российских методических материалах и данных НМИЦ ТПМ порогом повышенного риска считается окружность талии от 94 см у мужчин и от 80 см у женщин. Поэтому ожирение у мужчин и женщин важно оценивать не только по весам и индексу массы тела. Так что для мужчин окружность живота 94 см и больше, а для женщин — 80 см и больше считается поводом внимательнее отнестись к здоровью, пройти обследование и обсудить с врачом, есть ли признаки абдоминального ожирения.

Когда уже нужно идти к врачу

Идти к врачу стоит не только при ИМТ 30 и выше. Повод записаться на консультацию есть и тогда, когда талия уже вышла за порог, вес быстро растёт, появились одышка, скачки давления, храп, боли в коленях, проблемы с циклом, повышенный сахар или чувство, что «диеты больше не работают». Это тот случай, когда лучше не затягивать и не пытаться месяцами лечить себя советами из соцсетей.

Причины ожирения

Самая частая ошибка — думать, что ожирение развивается только из-за переедания. На деле это сложное хроническое заболевание, в котором переплетаются генетика, особенности гормональной регуляции, пищевое поведение, доступность калорийной еды, низкая физическая активность, стресс, недосып и среда, в которой живёт человек. ВОЗ прямо описывает ожирение как результат сложного взаимодействия биологии и условий жизни.

У многих людей проблема начинается не с «распущенности», а с привычки есть на фоне стресса, усталости и тревоги, с сидячего образа жизни и хронического дефицита сна. Иногда набор веса связан и с болезнями — например, гипотиреозом, синдромом Кушинга, поликистозом яичников, — но такие причины встречаются намного реже и требуют отдельной диагностики.

Чем опасно ожирение

Диабет II типа и давление

Самая известная связка — ожирение, инсулинорезистентность и диабет II типа. Избыток висцерального жира повышает и риск артериальной гипертонии, и риск сердечно-сосудистых событий. Именно поэтому талию измеряют не для красоты отчёта, а как маркер реального метаболического риска. Чем больше окружность талии и чем дольше сохраняется лишний вес, тем выше вероятность, что обмен веществ уже работает с перегрузкой. На этом фоне организму становится сложнее контролировать уровень глюкозы в крови, а давление чаще выходит за пределы нормы даже у относительно молодых людей.

Сердце, сосуды, печень, суставы

На практике ожирение часто тянет за собой целую цепочку проблем: повышенное давление, болезни сердца, жировую болезнь печени, апноэ сна, хроническую перегрузку коленных и тазобедренных суставов. Чем выше ИМТ и чем больше талия, тем выше вероятность, что проблема уже влияет не только на самочувствие, но и на прогноз по здоровью в целом. Лишний вес создаёт постоянную нагрузку и на сердечно-сосудистую систему, и на опорно-двигательный аппарат, поэтому человек может быстрее уставать, хуже переносить физическую активность и чаще сталкиваться с болью в спине или коленях. Кроме того, абдоминальное ожирение нередко идёт рядом с нарушением липидного обмена, а это дополнительно повышает риски для сосудов и сердца.

Репродуктивная система и онкориски

Лишний вес также может влиять на фертильность, течение беременности и гормональный баланс. Кроме того, ожирение связывают с повышенным риском ряда онкологических заболеваний. Это ещё одна причина не откладывать оценку состояния до стадии «совсем тяжело». У женщин ожирение может быть связано с нарушением цикла и сложностями с зачатием, а у мужчин — с ухудшением метаболического и гормонального профиля. Чем раньше человек понимает, как определить ожирение, и начинает разбираться с причинами, тем выше шанс снизить риски для репродуктивного здоровья и общего состояния организма.

Методы лечения ожирения в 2026 году

Питание и физическая активность

База лечения не изменилась: питание с понятным дефицитом калорий, регулярное движение, работа со сном и стрессом. Российские методические рекомендации подчёркивают: даже снижение веса на 5–10% уже заметно улучшает состояние здоровья, а устойчивое движение и работа с рационом остаются основой терапии. ВОЗ рекомендует взрослым не менее 150–300 минут умеренной аэробной активности в неделю.

Но важный нюанс 2026 года в том, что ожирение всё реже предлагают лечить одной фразой «меньше ешьте и больше ходите». Если заболевание уже сформировалось, особенно при ИМТ 30+ и сопутствующих болезнях, одного общего совета часто недостаточно.

Медикаментозное лечение

Если питания и нагрузки недостаточно, врач может назначить лекарственную терапию. В 2025–2026 годах в России расширился набор препаратов на основе семаглутида и тирзепатида; в государственном реестре есть зарегистрированные препараты этих групп, а российские профильные материалы называют тирзепатид одним из заметных новых инструментов лечения ожирения. Но это рецептурная терапия, которую подбирают после оценки рисков, сопутствующих болезней и противопоказаний.

Бариатрическая хирургия: когда она нужна

Бариатрическая операция — не крайность, а один из признанных вариантов лечения при тяжёлом ожирении. Обычно хирургическое лечение рассматривают при ИМТ 40 и выше или от 35 и выше, если уже есть серьёзные сопутствующие заболевания, например диабет II типа, гипертония или выраженные проблемы с суставами. В России такие операции могут оплачиваться по линии ОМС/ВМП по региональным квотам и в федеральных центрах, но маршрут зависит от региона и конкретной медицинской организации.

Профилактика ожирения: что реально работает

Профилактика не начинается с «идеальной жизни с понедельника». Рабочие вещи обычно приземлённее: меньше ультрапереработанной еды, регулярные приёмы пищи без постоянных перекусов, ходьба и любая посильная нагрузка, нормальный сон и контроль стресса. Если талия растёт, а вес ползёт вверх годами, лучше ловить проблему на стадии избыточной массы тела, а не ждать ожирения II степени. Именно такой подход помогает не только лечить, но и профилактировать дальнейший набор веса.

К какому врачу обращаться при ожирении

Первый вход — терапевт. Он поможет оценить ИМТ, талию, давление, сахар, липиды и даст направление дальше. Второй ключевой специалист — эндокринолог, чтобы исключить гормональные причины и понять, не пора ли подключать лекарства. Диетолог нужен, когда требуется индивидуальный план питания, а не общая памятка. В зависимости от ситуации могут понадобиться также кардиолог, гастроэнтеролог и психолог.

Часто задаваемые вопросы

Какой процент населения страдает ожирением в России?

Среди взрослых — около 24,6% по данным, озвученным Минздравом. Если говорить проще, это примерно каждый четвёртый взрослый россиянин. Официальный учёт и популяционные оценки различаются, но масштаб проблемы уже очевиден.

Когда ставят диагноз «ожирение»?

Для взрослых ориентир — ИМТ от 30 и выше. Дополнительно смотрят окружность талии: от 94 см у мужчин и от 80 см у женщин — это уже сигнал абдоминального ожирения и повышенного риска.

Что делать, если ИМТ высокий, а диеты не помогают?

Не продолжайте бесконечные эксперименты в одиночку. Нужна очная оценка у врача: иногда уже пора менять тактику и обсуждать лекарства или хирургическое лечение.

Лечение ожирения по ОМС — что входит?

Точно доступны консультации и обследование на первичном этапе, а в 2026 году Минздрав отдельно заявил о доступности хирургической помощи по ОМС для пациентов с ожирением. Но конкретный маршрут и перечень клиник лучше уточнять у врача и в своём регионе.

Может ли ожирение передаваться по наследству?

Предрасположенность — да, но это не приговор. На реализацию генетического риска сильно влияют сон, питание, среда, уровень стресса и движение.

Чем отличается избыточный вес от ожирения?

Избыточный вес — это ИМТ 25,0–29,9. Ожирение начинается с ИМТ 30.

Какие анализы сдать при подозрении на ожирение?

Обычно начинают с базовой оценки осложнений: измеряют давление, проверяют глюкозу и липиды; по показаниям врач может добавить ТТГ и другие исследования.

Заключение

Ожирение в России – 2026 — это уже не частная проблема, а заметный вызов для системы здравоохранения и самих пациентов. Это не вопрос внешности и не повод для стыда, а серьёзное хроническое заболевание, которое требует внимания и комплексного лечения. Чем раньше человек начинает разбираться в причинах, оценивает ИМТ, окружность талии и обращается за помощью, тем выше шанс избежать тяжёлых последствий для сердца, сосудов, обмена веществ и качества жизни в целом. Не стоит откладывать этот разговор с собой и врачом: путь к здоровью начинается не с идеального понедельника, а с первого понятного шага уже сегодня.

Авторы Михаил Грешнев