Задержан стример, который пожелал участникам СВО смерти и оскорбил их жён

Полиция задержала стримера из города Коряжма Архангельской области, который во время прямого эфира пожелал участникам СВО смерти и оскорбил их жён.

Скандальный стрим блогер запустил накануне Дня Победы. Мужчина в спортивном костюме со стопкой водки в руках сыпал оскорблениями направо и налево, больше всего досталось бойцам и их родным. После шумихи мужчина закрыл страницу, удалил видео и принёс извинения. Однако полиция Архангельской области уже начала проверку. В итоге стример был задержан в городе Сокол Вологодской области. Он объяснил правоохранителям, что в момент записи видео был сильно пьян и «допустил эмоциональные и оскорбительные высказывания в ответ на провокационные комментарии зрителей». При этом блогер раскаялся.

В его действиях усматриваются признаки дискредитации ВС РФ. Но мужчина заявил, что готов понести наказание, пишет «Регнум».

