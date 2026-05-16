Умар Кремлёв вручил российским борцам сертификаты на 39 млн рублей за победу в Тиране Отечественный спорт снова подымает голову на мировой арене. В столице Албании наши борцы завоевали 19 медалей, и теперь поедут на чемпионат мира по борьбе под российским флагом и гимном России. Радостную весть сообщил Умар Кремлёв. 16 мая, 09:21 Церемония чествования российских спортсменов. Обложка © Федерация Бокса России

Председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Умар Кремлёв принял участие в чествовании российских борцов, завоевавших медали на чемпионате Европы по борьбе (Senior European Wrestling Championships 2026), что прошли в столице Албании Тиране с 20 по 26 апреля этого года.

За свои победы спортсмены получили подарочные сертификаты на общую сумму 39 миллионов рублей. За золотые награды спортсменам выплатили по 3 миллиона рублей, за серебряные — по 2 миллиона, за бронзовые — по 1 миллиону. Их лично вручали председатель попечительского совета ФСБР и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв, а также президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Российские спортсмены показали более чем достойный результат — в копилке сборной 19 медалей: 8 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. В вольной борьбе добыто 6 золотых наград, 1 серебро и 2 бронзы; в женской борьбе — 2 серебра и 4 бронзы; в греко-римской — 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу.

Приветственное слово Умара Кремлёва. Видео © VK / Умар Кремлев - Президент IBA

— Таких спортсменов нужно поддерживать реальными делами. Они доказали, что российская школа борьбы по-прежнему остаётся одной из сильнейших в мире, — заявил на мероприятии Кремлёв. — Наша задача как спортивных функционеров — обеспечить вас всем необходимым для побед, чтобы вам было комфортно, чтобы вы думали не о повседневных заботах, а о том, как выступить, победить, достойно представить страну, флаг, гимн.

Председатель ФСБР также выразил уверенность, что российские спортсмены покажут такой же отличный результат на чемпионате мира, поскольку вопрос с допуском на международные соревнования уже решён — российские борцы были допущены к ним без каких-либо ограничений — с флагом и гимном во всех возрастных категориях.

— Наконец-то международные спортивные функционеры начинают осознавать свою ошибку и исправлять её. На пьедестале должны быть спортсмены, а не политика. Наши ребята обязаны побеждать на мировых аренах под российским флагом, — подчеркнул он.

Напомним, что Умар Кремлёв возглавил попечительский совет ФСБР в январе 2026 года.

Авторы Евгений Кузнецов