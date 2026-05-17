«Немые убийцы» демографии: Как смартфоны и соцсети опустошают страны по всему миру
FT: Распространение смартфонов ускорило падение рождаемости по всему миру
Распространение смартфонов и быстрого интернета в 2000–2010 годах ускорило падение рождаемости в разных странах мира. К такому выводу пришло издание Financial Times, проанализировав соответствующие данные.
Во Франции и Польше показатели оставались стабильными в начале 2000-х, но начали резко снижаться после 2009 года. В Мексике, Марокко и Индонезии аналогичное падение зафиксировали примерно с 2012 года, а в Гане, Нигерии и Сенегале — в 2013–2015 годах. Во всех случаях снижение рождаемости совпало с резким ростом популярности Google-запросов о мобильных приложениях.
Аналитики полагают, что ключевая причина — сокращение личных встреч между молодыми людьми и завышенные ожидания к партнёрам, порождённые соцсетями. При этом чем традиционнее отношение к гендерным ролям в конкретном обществе, тем заметнее влияние смартфонов на рождаемость.
