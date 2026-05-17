Тайный вердикт для Тель-Авива: СМИ узнали о скрытых ордерах МУС на арест израильских министров
Международный уголовный суд (МУС) тайно выписал ордера на задержание представителей Израиля. Об этом рассказало издание Haaretz, сославшись на свой дипломатический источник.
По данным собеседника газеты, документы касаются двух политиков и двух сотрудников оборонного ведомства. Конкретные фамилии и даты вынесения постановлений не раскрываются. При этом издание напоминает, что офис прокурора ведет расследование в отношении министров финансов Бецалеля Смотрича и обороны Итамара Бен-Гвира.
Сразу после выхода материала последовала реакция из Гааги. В пресс-службе суда заявили, что газетные публикации о свежих ордерах являются «неточными». Представители инстанции подчеркнули: новых документов не издавали, но деталей не привели.
Haaretz отмечает, что ранее, в ноябре 2024 года, МУС уже выписывал ордера на израильское руководство. Тогда в списке фигурировали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и экс-глава Минобороны Йоав Галант.
Их подозревают в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных в период с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года. Речь идёт о военной операции в секторе Газа. Главный пункт обвинения — использование голода в качестве метода ведения войны.
