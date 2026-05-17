Разгаданы три главные тайны космоса: виновата необычная «живая» тёмная материя

Профессор Калифорнийского университета в Риверсайде Хай-Бо Ю предложил новую теорию самовзаимодействующей тёмной материи, которая способна одновременно объяснить три неразрешимые ранее астрофизические аномалии. Исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters, предлагает альтернативу классической космологической модели SIDM.

Согласно теории SIDM, частицы тёмной материи не являются абсолютно инертными, а могут сталкиваться и обмениваться энергией. Такие взаимодействия запускают гравотермический коллапс, формируя внутри галактических гало чрезвычайно плотные ядра. Масса этих ядер может примерно в миллион раз превышать солнечную.

Автор пояснил разницу между моделями на примере поведения толпы. В стандартной версии люди проходят мимо друг друга, никак не взаимодействуя, тогда как в SIDM они постоянно соударяются. Именно эти столкновения, по словам Ю, кардинально меняют внутреннюю структуру гало и создают сверхплотные области.

Первая загадка, которую решает теория, связана с системой гравитационного линзирования JVAS B1938+666, формирующей кольцо Эйнштейна. Вторая касается звёздного потока GD-1 в Млечном Пути, где зафиксированы разрывы и ответвления, вероятно, вызванные пролётом плотного объекта из SIDM. Третьим объектом стало шаровое скопление Форнакс 6 в карликовой галактике-спутнике, отличающееся аномально молодым возрастом около двух миллиардов лет и высоким содержанием металлов.

Профессор отметил, что механизм работает одинаково эффективно в совершенно разных условиях — от далёкой Вселенной до окрестностей Млечного Пути. Наблюдаемые плотности объектов крайне трудно объяснить стандартной моделью, тогда как SIDM делает их естественными. Исследователи полагают, что плотное скопление самовзаимодействующей тёмной материи могло играть ключевую роль в формировании подобных структур.

