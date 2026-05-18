Никитин: Севморпуть трансформировался в комплексную транспортную систему

Северный морской путь (СМП) перестал быть просто морской трассой и превратился в комплексную транспортную систему, включающую несколько видов переправ. Как сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью газете «Известия», такой подход значительно расширяет возможности грузоперевозок в Арктике.

«Из традиционного морского маршрута от Карских ворот до Берингова пролива он (Севморпуть. — Прим. Life.ru) трансформируется в комплексную транспортную систему с интеграцией железнодорожных, речных и автомобильных перевозок. Такой мультимодальный подход создаёт единую логистическую цепочку, повышает надёжность поставок и расширяет возможности грузоперевозок в арктическом регионе», — подчеркнул Никитин.

Министр также добавил, что в условиях геополитической нестабильности Северный морской путь становится безопасным и эффективным коридором, что привлекает внимание иностранных инвесторов.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что российский ледокольный флот не имеет равных в мире по техническим характеристикам и способности работать в крайне тяжелых условиях. Поводом для обсуждения стал недавний инцидент в Балтийском море. Немецкое судно «Ньюверк» не справилось с задачей по сопровождению танкеров к порту Мукран. В итоге танкер «Минерва Аморгос» был вынужден простаивать в ледяном плену более семи дней.