Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 00:38

Никитин: Севморпуть трансформировался в комплексную транспортную систему

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hpphtns

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hpphtns

Северный морской путь (СМП) перестал быть просто морской трассой и превратился в комплексную транспортную систему, включающую несколько видов переправ. Как сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью газете «Известия», такой подход значительно расширяет возможности грузоперевозок в Арктике.

«Из традиционного морского маршрута от Карских ворот до Берингова пролива он (Севморпуть. — Прим. Life.ru) трансформируется в комплексную транспортную систему с интеграцией железнодорожных, речных и автомобильных перевозок. Такой мультимодальный подход создаёт единую логистическую цепочку, повышает надёжность поставок и расширяет возможности грузоперевозок в арктическом регионе», — подчеркнул Никитин.

Министр также добавил, что в условиях геополитической нестабильности Северный морской путь становится безопасным и эффективным коридором, что привлекает внимание иностранных инвесторов.

В НАТО захотели помешать российскому гражданскому судоходству на Балтике и в Арктике
В НАТО захотели помешать российскому гражданскому судоходству на Балтике и в Арктике

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что российский ледокольный флот не имеет равных в мире по техническим характеристикам и способности работать в крайне тяжелых условиях. Поводом для обсуждения стал недавний инцидент в Балтийском море. Немецкое судно «Ньюверк» не справилось с задачей по сопровождению танкеров к порту Мукран. В итоге танкер «Минерва Аморгос» был вынужден простаивать в ледяном плену более семи дней.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Северный Морской Путь
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar