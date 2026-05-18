Бизнес мужа Надежды Бабкиной впервые ушёл в минус: Евгений Гор потерял 8 млн на аромасвечках

Компания супруга Надежды Бабкиной впервые показала убыток. О финансовых трудностях Евгения Гора сообщает SHOT.

46-летний предприниматель, который моложе супруги на 30 лет, основал ООО «Юкендлз компани» в 2012 году. Фирма специализировалась на товарах для дома: диффузорах, благовониях и свечах. Впоследствии линейка пополнилась скрабами, жидким мылом, молочком для тела и бомбочками для ванн. Певица помогала избраннику с рекламой.

В период с 2021 года чистая прибыль достигала 33–46 млн рублей ежегодно. Ситуация изменилась в 2024-м: доход сократился до 5 млн. Прошлый год и вовсе завершился с отрицательным результатом в 8 млн.

Сейчас предприниматель пересел на менее престижный Kia Sorento 2017 года выпуска. Также он трудится в театре «Русская песня», где его жена занимает должность директора.

Гор не оставляет и творчество. В репертуаре артиста есть совместные номера с супругой.