18 мая, 08:14

Россиянка хотела привезти из Вьетнама исчезающий коралл, но попалась на таможне

Обложка © Сибирское таможенное управление

В аэропорту Толмачёво в Новосибирске у пассажирки обнаружили коралл, относящийся к видам под угрозой исчезновения. Запрещённый «сувенир» нашли в багаже туристки, прибывшей рейсом из Камрани (Вьетнам).

Женщина прошла через «зелёный коридор», заявив об отсутствии товаров для декларирования. Однако при досмотре с помощью рентген-техники в её чемодане обнаружили коралл. Экспертиза показала, что находка относится к мадрепоровым кораллам семейства поциллопоридовые.

«Изъятая находка подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», сообщили в Сибирском таможенном управлении.

По словам пассажирки, коралл она везла для личного пользования. В отношении неё возбуждены два административных дела.

Сотню экзотических птиц изъяла таможня при проверке автобуса под Оренбургом

А ранее мужчина пытался провезти из Дубая 330 бриллиантов в штанах. Он прибыл ночным рейсом в Шереметьево и не стал указывать наличие драгоценностей в декларации. При этом у таможни уже была оперативная информация, поэтому его остановили для проверки.

Александра Вишнякова
