Россиянка хотела привезти из Вьетнама исчезающий коралл, но попалась на таможне
Обложка © Сибирское таможенное управление
В аэропорту Толмачёво в Новосибирске у пассажирки обнаружили коралл, относящийся к видам под угрозой исчезновения. Запрещённый «сувенир» нашли в багаже туристки, прибывшей рейсом из Камрани (Вьетнам).
Женщина прошла через «зелёный коридор», заявив об отсутствии товаров для декларирования. Однако при досмотре с помощью рентген-техники в её чемодане обнаружили коралл. Экспертиза показала, что находка относится к мадрепоровым кораллам семейства поциллопоридовые.
«Изъятая находка подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», — сообщили в Сибирском таможенном управлении.
По словам пассажирки, коралл она везла для личного пользования. В отношении неё возбуждены два административных дела.
А ранее мужчина пытался провезти из Дубая 330 бриллиантов в штанах. Он прибыл ночным рейсом в Шереметьево и не стал указывать наличие драгоценностей в декларации. При этом у таможни уже была оперативная информация, поэтому его остановили для проверки.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.