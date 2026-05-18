Регион
18 мая, 08:55

В порту Находки бурильное судно повредили при ремонте танкера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Darryl Brooks

В Приморском крае бурильное судно получило повреждения во время ремонта соседнего танкера. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл в морском порту Находки. При постановке к причалу прибывшего на ремонт танкера «Ахиллес» случился навал на судно «Геолог Куликов».

В результате происшествия бурильное судно получило повреждения рамки якорного клюза. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Находкинская транспортная прокуратура организовала проверку. В ходе неё выяснят, насколько надлежаще исполнялись обязательные требования при буксирной и лоцманской проводках.

В Якутии на реке Амге перевернулась лодка с двумя людьми

Ранее Life.ru писал, что немецкий ледокол сломался на Балтике, пытаясь пробить путь для танкера с СПГ. Судно получило техническую неисправность и было вынуждено вернуться в порт, что задержало доставку топлива.

Дарья Денисова
