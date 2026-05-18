Кроссворд по фильму «Летят журавли»: Вспомните 8 деталей самой пронзительной картины СССР!
18 мая 1958 года фильм «Летят журавли» получил главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь»! Давайте же вспомним эту пронзительную картину и разгадаем кроссворд из 8 слов. Справитесь или нужна будет помощь?
Обложка © Кадр из фильма «Летят журавли», режиссёр Михаил Калатозов, сценарист Виктор Розов / Kinopoisk
18 мая 1958 года «Летят журавли» покорили Канны, став единственным советским фильмом, удостоенным «Золотой пальмовой ветви». Эта картина Михаила Калатозова — не просто история о войне, а глубокая и трогательная драма о любви, утрате и надежде. Предлагаем вам вспомнить атмосферу и героев легендарной картины и разгадать кроссворд из 8 слов. Проверьте, насколько хорошо вы помните детали фильма — справитесь без подсказок?
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