Сборная Ирана примет участие в ЧМ по футболу – 2026 в США

Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщил представитель МИД страны Эсмаил Багаи. Решение было принято после консультаций с профильными спортивными структурами и переговоров с ФИФА.

«Нам было гарантировано, что ФИФА приложит все усилия для обеспечения соблюдения хозяевами турнира регламентов», — отметил Багаи на пресс-конференции.

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты на встрече представителей Федерации футбола Ирана и ФИФА в Турции. Ожидается, что иранская команда примет участие в турнире на общих основаниях.

ЧМ по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах — США, Мексике и Канаде. Главной интригой было участие Ирана, конфликтующего с США. По расписанию иранскую команду ждут в Калифорнии и Сиэтле: 16 июня их соперниками станут Новая Зеландия, 21 июня — Бельгия, 27 июня — Египет.