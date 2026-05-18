Смерч возмездия за атаку на Москву: 546 «Гераней» и ракет разносят Одессу, «Южмаш» и базы ВСУ Оглавление Удар по «Южмашу»: завод ВПК Украины уничтожен Порт Одессы в огне: ракетный удар ВС РФ Староконстантинов: F-16 уничтожены на аэродроме Ивановка: уничтожены склады ВСУ под Харьковом Российская баллистика добивает ПВО Киева После крупнейшей террористической атаки ВСУ на города России наша армия ответила ударом возмездия по объектам на Украине. БПЛА и ракеты заставили Владимира Зеленского обратиться к Европе. Какие цели поражены — в материале Life.ru. 18 мая, 11:48 Армия России нанесла удар баллистическими ракетами и БПЛА по военным объектам Украины. Обложка © ChatGPT

18 мая 2026 года Армия России провела массированную атаку по военным объектам Украины. По данным Воздушных сил Украины, в ударах участвовали 524 БПЛА и 22 ракеты различного типа. Якобы украинская ПВО сбила 507 целей.

— Нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам, — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все выбранные для удара объекты поражены.

Удар по «Южмашу»: завод ВПК Украины уничтожен

Одной из целей ВС РФ в Днепропетровской области стал завод «Южмаш». Здесь производят ракетно-космическую технику. Сюда же в ноябре 2025 года прилетал «Орешник».

— Многочисленные удары пришлись по «Южмашу» и окрестностям. Фиксировались прилёты по объектам украинского «Нафтогаза». Досталось железнодорожной инфраструктуре, — рассказал военкор Александр Коц.

В Днепропетровске пострадал и склад с фейерверками, пишет канал Shot. Их детонация привела к ярким вспышкам в небе.

Последствия удара по Днепропетровску. Видео © Telegram / SHOT

Взрывы также были слышны в Кривом Роге. Поражены склады в селе Баловка и нефтеперекачивающая станция в Перещепине.

Порт Одессы в огне: ракетный удар ВС РФ

В Одессе атакована портовая инфраструктура. «Архангел спецназа» сообщает о повреждении иностранного корабля, заходившего в порт. Владимир Зеленский и ВМС Украины попытались это событие переложить в политическую плоскость. Якобы судно принадлежит Китаю. Как раз сейчас готовится визит президента России в Пекин.

Оказалось, что балкер KSL DEYANG ходит под флагом Маршалловых островов. Экипаж действительно китайский. Моряки не пострадали. В Одессу судно вышло пустым из болгарского Бургаса. В Одессе на него должны были погрузить железорудный концентрат.

Староконстантинов: F-16 уничтожены на аэродроме

Армия России атаковала объекты в Хмельницкой области. Под удар попал Староконстантинов.

— В последнем расположен военный аэродром — место базирования украинской боевой авиации, — отмечает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Истребители F-16 могли стать целью ВС РФ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ali _Cobanoglu

Здесь дислоцируется 7-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ. На её вооружении находятся фронтовые бомбардировщики Су-24М и разведчики Су-24МР. Кроме того, здесь находились американские истребители F-16.

Ивановка: уничтожены склады ВСУ под Харьковом

В селе Ивановка уничтожены склады. Киев разместил свои мощности в центре треугольника Волчанск – Купянск – Изюм. Однако в событиях, происходящих в Харьковской области, интересно другое.

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал недельный отчёт ударов по областному центру. Во-первых, в городе фиксировали FPV-дроны, что говорит о приближении фронта к первой столице Украины. Во-вторых, нет ни одного погибшего. Это подтверждает избирательность ударов Армии России.

Российская баллистика добивает ПВО Киева

Владимир Зеленский утверждает, что Россия делает акцент на баллистические ракеты, хотя, по информации Воздушных сил Украины, в минувшей атаке участвовало всего 14 ракет «Искандер-М»

— Россия полагается на баллистику <…> Европа должна иметь свои антибаллистические системы и быть самодостаточной против этих угроз. Мы снова повторяем: нам нужна собственная антибаллистика и укрепление ПВО уже сейчас, — написал Зеленский в социальных сетях.

«Искандер» заставил Зеленского опять просить защиты у Европы. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Проблемы с наличием систем ПВО и ракет для них подтверждают на Западе. Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что ситуация в небе для Украины становится критической.

— Украинские оборонительные системы действительно очень истощены. Очевидно, что на большей части страны их больше нет, — сказал Меркурис на YouTube-канале The Duran.

У Киева есть надежда на Великобританию. 14 мая министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили приказал ускорить поставки Украине систем ПВО. Случилось это после очередного удара ВС РФ.

Авторы Даниил Черных