Экс-глава «Торпедо» Скородумов сознался в подкупе 13 арбитров

В ходе судебного разбирательства бывший генеральный директор ФК «Торпедо» (Москва) Валерий Скородумов признал себя виновным в деле о подкупе судей. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Вслед за признанием вины судья объявила о поступлении ходатайства от обвинения о применении особого порядка рассмотрения дела Скородумова. Особый порядок означает, что обвиняемый содействует следствию в установлении всех деталей правонарушения, а максимальное наказание для него ограничивается двумя третями от предусмотренного законом срока. Кроме того, суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 ноября.

Напомним, что фигурантами дела проходят директор «Торпедо» Валерий Скородумов и собственник клуба Леонид Соболев. Расследование продолжается, а максимальный срок по самой тяжкой из статей для судей достигает семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что число договорных матчей с участием «Торпедо» выросло до 22. Обвинения в получении взяток предъявлены 13 арбитрам, которые обслуживали встречи Первой лиги. На время следствия они оставлены под подпиской о невыезде.