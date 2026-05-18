В России запустили первую отечественную базовую станцию в городе-миллионнике

В Нижнем Новгороде впервые ввели в коммерческую эксплуатацию базовую станцию отечественной разработки. Она находится в историческом центре и даёт доступ к быстрому мобильному интернету и надёжной голосовой связи.

18 мая, 14:55
Запущена первая отечественная базовая станция. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Презентация работы оборудования прошла 18 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Также она была продемонстрирована премьер-министру Михаилу Мишустину.

Базовая станция запущена в среднечастотном диапазоне 1800 МГц и поддерживает скорость мобильного интернета до 110 Мбит/с. Зона покрытия охватывает популярные локации. В рамках контракта с российским производителем телеком-оборудования МегаФон поэтапно получает 1500 базовых станций YADRO BTS8100, а также систему управления сетью YADRO NMS, контроллеры и другие компоненты.

Базовая станция обеспечивает нужные параметры качества, поддерживает любые стандарты GSM и LTE в ключевых диапазонах. В любой момент можно будет обновить программное обеспечение и перейти к сетям пятого поколения без демонтажа оборудования.

