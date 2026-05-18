«Общество устало от таких идей»: В Госдуме раскритиковали идею запрета соцсетей для детей до 14 лет

Партия «Единая Россия» выступила против инициативы запретить детям младше 14 лет пользоваться социальными сетями. Позицию озвучил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Единая Россия» против идей запретить доступ пользователям до 14 лет в социальные сети. Нужно сосредоточиться на развитии отечественных платформ, на которых уделяется пристальное внимание борьбе с нежелательным и деструктивным контентом», — передают его слова в сообщении партии.

По его мнению, регулировать доступ детей в интернет должны сами родители, а не законодатели. Боярский подчеркнул, что это вопрос сугубо внутрисемейный. Вмешиваться туда с новыми ограничениями, считает он, совершенно ни к чему. Более того, парламентарий подчеркнул, что общество «уже устало от подобных инициатив».

Ранее сообщалось, что греческие власти приняли решение закрыть доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 15 лет. Ранее в правительстве уже обсуждали эту меру, стремясь защитить детей от вредоносного контента. К подготовке решения привлекали врачей, психологов и сотрудников Минздрава. Родители школьников инициативу поддержали. Аналогичные ограничения сейчас прорабатывают в Словении, Австрии, Испании и Великобритании.