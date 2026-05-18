Мяуканье из темноты: Никас Сафронов рассказал, как котёнок спас его в египетской пирамиде

Художник Никас Сафронов рассказал, как крошечный котёнок вывел его из египетской пирамиды. Своей историей живописец поделился в Telegram-канале.

В Египет он прилетел по приглашению Хосни Мубарака, чтобы написать портрет президента. В последний момент выяснилось, что тот срочно улетел, и у Сафронова появилось несколько свободных дней. Он решил в одиночку осмотреть одну из редко посещаемых пирамид. Местный водитель советовал дождаться проводника, но художник проигнорировал предостережения и спустился внутрь.

Почти сразу он свернул не в тот тоннель и понял, что заблудился. Силы и вода таяли, а надежда на спасение почти угасла. Ситуация казалась совершенно безвыходной.

«И я вдруг услышал мяуканье. Сначала подумал, что это мне кажется. Но пошёл на звук — и увидел маленького котёнка. Он показался мне самым родным существом на свете. Он побежал вперёд, и я пошёл за ним. Через некоторое время впереди появился свет. Так я вышел из пирамиды», — написал Сафронов.

Выяснилось, что из-за ошибки водителя поиски всё это время велись в другом месте. Сафронов ни на кого не жаловался, но поставил условие — котёнка он забирает с собой. Животное, оказавшееся девочкой, назвали Клеопатрой. Художник признался, что портрет Мубарака так и не написал, но получил в той поездке нечто гораздо большее.

«Иногда думаю: тогда это было не просто чудесное спасение. Это было настоящее Провидение», — вспоминает он.

Ранее Никас Сафронов рассказал о своём напряжённом графике: спит он совсем мало, а по ночам создаёт новые полотна. Мастер ложится лишь под утро, иначе он просто не успевает выполнять заказы и готовить выставочные работы. Причина такой загруженности кроется в необходимости содержать большую семью. Помимо собственных детей, Сафронов полностью поддерживает троих братьев и сестру.