20 млн и две жизни: По делу об убийстве аниматоров на Кубани появились новые подробности

В Краснодарском краевом суде прокурор Наталья Каликанова охарактеризовала доказательства по делу о расправе над аниматорами весной 2023 года как «сложную мозаику жестокого преступления». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии обвинения, Демьян Кеворкьян потребовал с друзей Арама Татосяна и Анатолия Двойникова по 10 млн рублей якобы за «потерянный бизнес». После пыток в лесу они согласились участвовать в разбойных нападениях, спланированных Кеворкьяном.

Ночью 28 апреля 2023 года группа заметила Hyundai с повреждённым колесом. Они помогли водителю Кириллу Чубко его заменить, затем связали его и пассажирку Татьяну Мостыко. Бандиты забрали деньги и банковские карты, после чего сняли средства со счетов. По приказу Кеворкьяна Татосян убил аниматоров и закопал тела в лесу, а автомобиль сожгли.

Каждому подельнику Кеворкьян выдал по 20 тысяч рублей для «снижения подозрений». Если присяжные не найдут смягчающих обстоятельств, обвиняемым грозят пожизненные сроки.

