Что делать при укусе пчелы или осы и как отличить аллергию от обычной реакции на укус

Представьте: солнечный майский день, вы на даче наслаждаетесь чаем с вареньем, и тут внезапная острая боль пронзает руку. Полосатая агрессорша улетает, а на коже остаётся красное пятно, которое начинает нестерпимо чесаться и опухать. Знакомая картина? Укусы пчёл и ос портят лето миллионам людей, а для некоторых становятся смертельно опасными. Разберёмся, когда достаточно приложить холод, а когда нужно срочно звонить в скорую помощь.

Обычная реакция против аллергии: учимся различать врага

Большинство людей реагируют на укус пчелы или осы совершенно нормально. На месте укола появляется покраснение размером с монетку, небольшая припухлость и зуд. Боль острая, но терпимая. Всё это проходит за пару часов максимум. Иногда отёк расползается чуть дальше: ужалили в палец, а опухла половина ладони.

Врачи называют это локальной реакцией, и беспокоиться не о чем. Организм справляется с ядом самостоятельно, отёчность спадает за два-три часа. Но вот если припухлость со временем становится больше, краснота расползается по руке или ноге, а зуд усиливается вместо того, чтобы утихнуть, это уже первый звоночек.

Аллергическая реакция выглядит совсем иначе. Отёк может захватить всю конечность, кожа покрывается сыпью вдали от места укуса, появляется крапивница по всему телу. Человек начинает задыхаться, у него першит в горле, лицо краснеет или, наоборот, бледнеет. Пульс учащается, появляется холодный пот. Если вы заметили хотя бы два-три таких симптома, немедленно вызывайте скорую помощь!

Первая помощь при укусе: действуйте быстро и правильно

Самое главное: если вас ужалила пчела, нужно немедленно удалить жало. Осы жало не оставляют, а вот пчёлы теряют его вместе с ядовитым мешочком. Главная ошибка: пытаться выдавить или вытащить пальцами. Так вы только впрыснёте ещё больше яда в рану! Возьмите пластиковую карту, тупую сторону ножа, пинцет или просто ноготь и аккуратно соскребите жало сбоку.

Следующий шаг: промойте место укуса холодной проточной водой с мылом. Это смоет остатки яда и грязь, которая могла попасть в ранку. Обработайте антисептиком: подойдёт хлоргексидин, перекись водорода или обычный спирт. Не втирайте антисептик, просто приложите смоченный ватный диск.

Теперь самое действенное средство против отёка: холодный компресс. Заверните лёд в чистую ткань и приложите к месту укуса на десять-пятнадцать минут. Повторяйте каждые полчаса. Если зуд невыносимый, примите антигистаминное средство: супрастин, лоратадин или цетиризин. Только не мажьте место укуса антигистаминными мазями! На солнце они могут вызвать ожог.

Когда бить тревогу: признаки опасной аллергии

Примерно у 1% людей укусы перепончатокрылых насекомых вызывают тяжёлую аллергическую реакцию. Первые симптомы появляются быстро: от пяти до двадцати минут после укуса. Человек жалуется, что ему трудно глотать, появляется ощущение кома в горле. Дыхание становится тяжёлым, свистящим, с хрипами.

На коже выступает крапивница, которая молниеносно распространяется по всему телу. Лицо, губы и веки опухают на глазах. Давление резко падает, пульс становится слабым и частым. Человек начинает испытывать сильное беспокойство, иногда появляется страх смерти. Может закружиться голова, появиться тошнота и рвота.

Особенно опасны укусы в область шеи, лица, языка и губ. Отёк в этих местах развивается стремительно и может перекрыть дыхательные пути за считаные минуты. Если пчела ужалила в рот или горло, даже при отсутствии явной аллергии нужно срочно вызывать скорую помощь! До приезда врачей давайте пострадавшему рассасывать кусочки льда.

Анафилактический шок: когда счёт идёт на минуты

Самое страшное осложнение после укуса насекомого — анафилактический шок. Это молниеносная аллергическая реакция, которая может убить за десять-двадцать минут. Симптомы развиваются стремительно: резкое падение давления, потеря сознания, судороги, остановка дыхания. Человек бледнеет, покрывается холодным потом, губы синеют.

При первых признаках анафилаксии действовать нужно мгновенно! Немедленно звоните в скорую, чётко объясните диспетчеру, что случилось. Уложите пострадавшего на спину, приподнимите ноги на тридцать градусов. Голову поверните набок, чтобы человек не захлебнулся рвотными массами. Расстегните тугую одежду, обеспечьте доступ свежего воздуха.

Если у пострадавшего есть автоинжектор с адреналином (эпинефрином), используйте его немедленно! Укол делается в переднюю наружную поверхность бедра прямо через одежду. Взрослым вводят 0,5 миллилитра, детям весом до двадцати пяти килограммов — 0,15 миллилитра. Люди с известной аллергией на укусы насекомых обязаны носить такой автоинжектор с собой постоянно!

Кто в группе риска и как защитить себя от укусов пчёл и ос

Особенно тяжело переносят укусы насекомых маленькие дети, беременные женщины и пожилые люди. У детей иммунная система ещё незрелая, поэтому даже обычный укус может вызвать сильную реакцию. Если младенца ужалила оса или пчела, покажите ребёнка педиатру, даже если на первый взгляд всё в порядке: аллергия может проявиться отсроченно.

В зоне особого риска находятся люди, у которых уже была аллергия на укусы насекомых. Каждый последующий укус может вызывать всё более тяжёлую реакцию! Если вы знаете о своей аллергии, обязательно проконсультируйтесь с аллергологом и получите рецепт на автоинжектор с адреналином. Носите его всегда при себе, особенно на природе.

Простые правила помогут избежать встречи с полосатыми агрессорами. На даче не ходите босиком по траве: многие осы строят гнёзда в земле. Не размахивайте руками, если рядом летает оса или пчела: резкие движения их злят. Пейте напитки из прозрачных бутылок и закрывайте их после каждого глотка. Не пользуйтесь сладкими духами и яркой косметикой на природе: они привлекают насекомых.

Знание правил первой помощи при укусах насекомых может спасти жизнь — вашу или близкого человека. Запомните главное: обычный укус проходит за пару часов, а вот растущий отёк, затруднённое дыхание и сыпь по всему телу требуют немедленного вызова скорой помощи. Летом держите в аптечке антигистаминные препараты, а если у вас аллергия — носите с собой автоинжектор с адреналином.