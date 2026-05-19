Смерть основателя Mango больше не считают случайностью: под подозрением оказался его сын

В Испании появился подозреваемый в деле о смерти основателя Mango Исака Андича. По данным La Vanguardia, полиция Каталонии задержала его 45-летнего сына Джонатана.

Бизнесмен погиб в декабре 2024 года во время семейного похода к пещерам Монтсеррат недалеко от Барселоны. Андич сорвался со скалы высотой более 100 метров. Ему был 71 год.Сначала трагедию сочли несчастным случаем. В январе 2025 года расследование закрыли: судья не нашёл доказательств, что к гибели предпринимателя мог быть кто-то причастен.

Позже дело возобновили. Как сообщается, полиция изучила мобильные телефоны Джонатана и его сестёр — Джудит и Сары. После этого сын основателя Mango оказался в статусе подозреваемого. Сам Джонатан отрицал причастность к смерти отца и настаивал, что тот погиб в результате случайного падения в популярном туристическом месте.Семья Андича ранее публично выражала уверенность в невиновности Джонатана, когда в местных СМИ появились сообщения о расследовании в его отношении.

Исак Андич основал Mango в 1984 году. На момент смерти он занимал пост неисполнительного председателя совета директоров компании, а Forbes оценивал его состояние в 4,5 млрд долларов.