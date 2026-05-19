Дубасит камеры: Соседи тюменского «призрака» не могут найти управу на деда-буяна

71-летний собственник квартиры в тюменской многоэтажке на днях накинул на себя простыню, схватил молоток и принялся крушить камеру видеонаблюдения в подъезде. Об этом рассказала председатель ТСЖ.

Тюменский пенсионер кошмарит соседей по дому. Видео © Telegram / URA.ru

По её словам, до этого дедушка уже вырвал стояк в своей квартире и залил двух соседей, но возмещать ущерб отказался, заявив, что его оговаривают. Жильцы неоднократно обращались в полицию и по номеру 112, но либо получали отказ, либо их перенаправляли в психбольницу.

«Я лично обращалась в психиатрическую больницу с заявлением... мне дали письменный ответ, что нет полномочий — я не родственник», — подчеркнула собеседница URA.ru.

Ранее юрист рассказал, как не остаться с разлитым корытом и пустым карманом после залива соседей. По его словам, на практике действует простое правило: выплачивается только то, что можно доказать.