Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Построить или купить готовый. Как приобрести загородный дом к лету 2026 года

Оглавление
Когда выгоднее купить готовый дом
Когда выгоднее построить дом самостоятельно

В наступившем дачном сезоне изменилась ценовая политика на рынке загородного жилья. Специалисты рассказали, когда выгоднее купить готовый дом, а когда лучше построить самому.

19 мая, 21:20
Строители и архитекторы рассказали, когда лучше купить готовый дом, а когда построить. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Строители и архитекторы рассказали, когда лучше купить готовый дом, а когда построить. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Когда выгоднее купить готовый дом

На сегодняшний день универсального ответа на вопрос, строить или покупать готовый дом, не существует — оба варианта решают совершенно разные задачи. Готовый загородный дом чаще выбирают те, кому важно быстро переехать, заранее понимать итоговый бюджет и минимизировать строительные риски.

— Покупатель может сразу оценить качество объекта, инфраструктуру посёлка, транспортную доступность, состояние коммуникаций и окружение. Именно поэтому спрос на готовые дома сегодня остаётся стабильно высоким: люди стремятся к большей предсказуемости и хотят избежать длительного процесса стройки, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

В сегменте комфорт‑класса чаще выгоднее купить готовый дом: это существенно экономит время и избавляет от сложностей самостоятельного строительства. Покупатели обычно отдают предпочтение готовым решениям — так они быстрее получают жильё, не вникая в тонкости проектирования и контроля подрядчиков. К тому же при ограниченном бюджете строительство с нуля может оказаться сложнее в реализации: риск перерасхода средств здесь особенно ощутим. Об этом рассказал главный архитектор компании Starkwood Виталий Харитошин.

В бизнес‑классе, по его словам, ситуация чуть сложнее: нередко покупают уже готовый дом, а затем дорабатывают отделку для себя. Это компромиссный вариант — он позволяет быстрее заселиться и при этом частично адаптировать пространство к своим нуждам. Однако любые переделки после покупки требуют дополнительных затрат времени и денег, и далеко не все заранее оценивают масштаб таких вложений.

— Покупая готовый дом, вы автоматически принимаете чьи‑то эстетические и планировочные решения: если они сильно расходятся с вашими представлениями об идеальном жилье, итоговая стоимость ремонта и перестройки дома может оказаться сопоставимой со строительством с нуля, — обратил внимание Виталий Харитошин.

С 1 июня на рынке новостроек установятся особенные цены. Как изменится стоимость первичного жилья
С 1 июня на рынке новостроек установятся особенные цены. Как изменится стоимость первичного жилья

Когда выгоднее построить дом самостоятельно

Строительство собственного дома, напротив, становится более выгодным решением для тех, кто хочет получить жильё, полностью адаптированное под свой образ жизни и потребности семьи. Такой формат позволяет продумать архитектуру, планировку, инженерные системы, энергоэффективность и подобрать материалы под конкретные задачи. Кроме того, строительство даёт возможность поэтапно распределять бюджет и не переплачивать за компромиссные решения, которые нередко встречаются в уже готовых объектах.

— Однако при строительстве многие недооценивают реальную итоговую стоимость проекта. Покупатели часто сравнивают цену готового дома только с базовой стоимостью коробки, забывая про расходы на фундамент, инженерные сети, отделку, благоустройство участка, дренаж, забор, подключение коммуникаций и внутреннее оснащение. В результате финальный бюджет может существенно отличаться от первоначальных ожиданий. Особенно если проект реализуется без детальной сметы и профессионального сопровождения, — рассказал Максим Лазовский.

Поэтому выбор между строительством и покупкой готового дома, по его словам, всегда зависит от приоритетов конкретной семьи. Если ключевая задача — быстрое заселение, понятные сроки и фиксированный бюджет, то готовый дом выглядит более рациональным вариантом. Если же важны индивидуальный подход, долгосрочное качество и возможность создать пространство полностью под себя, то строительство собственного дома зачастую становится более правильной инвестицией на перспективу.

Виталий Харитошин отметил, что покупатели премиального сегмента заметно тяготеют к индивидуальному проектированию и строительству собственного дома, располагая ресурсами для реализации самых сложных идей. В этом случае строительство оказывается оправданным по нескольким причинам.

Во‑первых, каждый участок имеет свои особенности — рельеф, ориентацию по сторонам света, существующую растительность, которые грамотный проект учитывает с самого начала. Во‑вторых, потребности семьи (её состав, стиль жизни, увлечения) тоже уникальны: дом, спроектированный под конкретный сценарий загородной жизни, будет гораздо удобнее типового. Наконец, в премиум‑сегменте важны детали — от эксклюзивной архитектуры до высокотехнологичных инженерных систем, которые невозможно или крайне сложно внедрить в уже построенном доме.

— Ключевой фактор выбора — наличие времени. Если нужно срочно решить вопрос с загородным жильём, покупка готового дома становится оптимальным решением, пусть и с определёнными компромиссами. Вы соглашаетесь на то, что есть на рынке, зато экономите месяцы или даже годы. Если же время есть и вы не готовы идти на компромиссы, индивидуальное строительство даёт возможность создать дом, который будет идеально соответствовать вашим потребностям и представлениям о комфорте, — добавил Виталий Харитошин.

В агентстве недвижимости Point Estate рассказали, что строительство дома с нуля, с одной стороны, выглядит привлекательным: у вас есть полный контроль над планировкой, материалами, качеством работ, вы можете реализовать свои пожелания так, как захотите (будь то наличие кабинета, мастерской или количество спален). С другой стороны, это предприятие рискует затянуться на годы, а разница между первоначальным бюджетом на строительство и фактическим может превышать 30−50% и более.

Нельзя забывать и о том, что самостоятельное строительство даже силами подрядчиков требует постоянного контроля — личного или доверенного прораба. Не говоря уже про постоянный стресс, конфликты с подрядчиками, задержки.

BannerImage
Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!