Сестру президента Ирландии задержали на флотилии, шедшей к Газе

Сестра президента Ирландии Кэтрин Коннолли, врач Маргарет Коннолли, оказалась среди участников гуманитарной флотилии Global Sumud, задержанных Израилем у берегов Кипра. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на организаторов миссии.

По данным телеканала, на борту флотилии находились как минимум шесть граждан Ирландии. Всего в акции участвовали 426 человек из 39 стран, а сама флотилия включала более 50 судов.

Организаторы заявили, что израильские силы перехватили не менее 28 лодок в международных водах. Операция, по их данным, прошла примерно в 70 морских милях от Кипра, после чего связь с частью судов была потеряна.

Перед задержанием Коннолли записала видеообращение, в котором объяснила, почему присоединилась к миссии.

«Я очень горжусь тем, что принимаю участие в этой флотилии... Я чувствую непреодолимое желание — как мать, врач и как человек — помочь этой флотилии», — заявила она.

В МИД Израиля назвали флотилию «провокацией» и утверждали, что на судах не было гуманитарной помощи. За час до перехвата израильская сторона призвала участников изменить курс и развернуться.

Власти Ирландии сообщили, что следят за ситуацией и взаимодействуют с соответствующими органами. Дублин также пообещал оказать консульскую помощь гражданам, которых затронул инцидент.

По данным The Irish Times, позднее организаторы говорили уже об 11 задержанных ирландцах, среди которых также называлась Маргарет Коннолли.