На Украине истерика: Белоруссия ограничила доступ к лесам приграничья

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун заявил, что ограничения на посещение лесов в Белоруссии могут иметь значение не только с точки зрения пожарной безопасности, но и в военном контексте.

По его словам, внимание привлекла география закрытых районов. Ягун утверждает, что часть из них расположена рядом с границами Украины, Польши и Литвы. Украинские СМИ со ссылкой на его публикацию пишут, что по состоянию на 15 мая речь шла о 19 районах, из которых 12 непосредственно прилегают к государственной границе.

«Формально речь идет о противопожарных мерах и сезонных ограничениях. Однако сама конфигурация закрытых территорий, их концентрация именно в приграничной зоне, а также общий контекст последних заявлений и действий Минска заставляют рассматривать эти меры также в военно-политической плоскости», — написал в соцсетях Ягун.

По его версии, такие меры теоретически могут использоваться для скрытого перемещения военных, развёртывания логистики, временных складов или командных пунктов. При этом сам Ягун призвал не трактовать ситуацию как признак неизбежного наступления. Отдельно он выделил волынское направление, включая районы Ковеля и Луцка. По мнению бывшего замглавы СБУ, даже создание напряжения на этом участке может заставлять Украину держать дополнительные силы у северной границы.

При этом официально ограничения на посещение лесов в Белоруссии объясняют погодными условиями и пожарной опасностью. БелТА ранее сообщала, что такие меры вводятся по данным интерактивной карты Минлесхоза и обновляются в зависимости от ситуации, в том числе погоды. Как правило, при ограничениях запрещается въезд в лесной фонд на личном транспорте, а пешие прогулки могут оставаться доступными.