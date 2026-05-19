Юрист объяснила, кому и сколько платят за долгий брак в разных регионах России

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с RT объяснила, что в России нет единой федеральной нормы о денежном поощрении за продолжительный брак. Регулирование намеренно передали на региональный уровень.

Субъекты сами формируют условия, суммы и круг получателей. В одном регионе к 50-летию совместной жизни могут дать несколько тысяч рублей, в другом — предусмотрен расширенный перечень юбилеев с нарастающими суммами.

Выплаты действуют в большинстве регионов. Москва поощряет супругов начиная с 50-летия и при каждом последующем юбилее. Аналогичные программы есть в Подмосковье, Ленобласти, Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Ростовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях. К деньгам могут добавить медали, подарочные наборы, льготы на ЖКУ или путёвки.

Для получения выплаты оба супруга должны быть зарегистрированы в регионе, иметь гражданство РФ, а брак — быть непрерывным с момента регистрации. Заявление подаётся в течение года после юбилея через МФЦ, соцзащиту или «Госуслуги». Нужны паспорта, свидетельство о браке, подтверждение регистрации и реквизиты.

Выплаты не суммируются: к 60-летию дадут только сумму за 60, не прибавляя предыдущую. В ряде регионов деньги оформляют на одного из супругов, а дополнительные требования могут включать совместное проживание или отсутствие судимостей.

Ранее в Госдуме предложили закрепить выплаты за долгий брак на федеральном уровне. По словам депутатов, новая мера поддержки должна стать дополнительной, а не заменять существующие программы. Долгий брак – это не просто личная история семьи, а значимый социальный ориентир.