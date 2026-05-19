Суд списал долг «Южуралзолота» перед экс-владельцем

Арбитражный суд Челябинской области принял решение о списании долгов компании «Южуралзолото» перед её бывшим владельцем Константином Струковым. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.

Речь идёт о сумме более 17 млрд рублей. Компания ранее была национализирована по иску Генпрокуратуры РФ.

«По факту обращений компании ООО „УК ЮГК“, национализированной по иску Генпрокуратуры РФ, об изъятии активов Константина Струкова Арбитражный суд Челябинской области принял решение о списании долгов данной компании перед Струковым в сумме более 17 млрд», — сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что со Струкова взыщут госпошлину в размере 10 млн рублей.

Ранее Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолота», принадлежавших Струкову.

Таким образом, после перехода активов в доход государства суд отдельно рассмотрел вопрос о долговых обязательствах компании перед бывшим владельцем.