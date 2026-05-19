Трамп начал тайную битву с Китаем за полезные ископаемые Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа ведёт тайные переговоры о соглашении с Гренландией, которое позволит Вашингтону накладывать вето на любые китайские инвестиции в остров. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, представители США, Гренландии и Дании обсуждают документ, который должен устроить американского лидера. Ключевая задача Белого дома — не допустить доступа Пекина к значительным запасам полезных ископаемых на территории острова.

«Полномочия соглашения, запрашиваемые Вашингтоном, предположительно не позволят компаниям, связанным с Пекином, выступать посредниками в сделках по развитию инфраструктуры или добыче ресурсов на территории острова», — пишет газета.

Источник, знакомый с ходом переговоров, заявил, что администрация Трампа использует опасения относительно КНР как предлог для укрепления своих позиций в Гренландии. Остров входит в состав Дании на правах автономной территории, а с 1951 года США обязаны защищать его от возможной агрессии по договору с Копенгагеном.

Ранее Дональд Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за отказа альянса помочь США заполучить Гренландию. Ещё одной причиной стал отказ блока помогать Штатам в операции против Ирана — Трамп назвал это несмываемым пятном на репутации НАТО, подчеркнув, что альянс фактически не помог и даже не предоставил взлётно-посадочные полосы.