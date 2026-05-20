Тренер по боксу попал под уголовное дело после избиения своего воспитанника

В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после инцидента в секции бокса. По данным портала E1, речь идёт о спортивной школе «Витязь», где тренера заподозрили в применении физического насилия к несовершеннолетним.

Поводом для проверки стали кадры, которые опубликовала юрист Юлия Майорова. По её словам, к ней обратились сотрудники спорткомплекса, возмущённые методами воспитания в секции. В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что дело возбуждено по статье об истязании.

«По сообщению о применении тренером по боксу физического насилия по отношению к несовершеннолетним возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (Истязание)», — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи собирают доказательства. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы, также истребуются характеризующие материалы. Пока не уточняется, есть ли у дела конкретный фигурант.

По данным местных СМИ, на опубликованной видеозаписи запечатлён тренер Николай Бобенко. Известно, что ранее он работал с детьми в клубе «Боец» и пытался баллотироваться в городскую думу. Сейчас он не состоит в штате спортшколы, а только арендует зал.