Совфед одобрил применение армии для защиты россиян, преследуемых за рубежом

Совет Федерации поддержал закон, который позволяет привлекать Вооружённые силы России для защиты наших граждан за рубежом. Речь идёт о случаях, когда россияне арестованы, удерживаются или подвергаются уголовному либо иному преследованию по решениям иностранных судов.

Отдельно уточняется, что мера касается тех инстанций, в которых Россия не участвует, а их компетенция не основана на международном договоре или резолюции Совбеза ООН. Привлекать армию к таким задачам можно будет по решению президента России. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Документ был подготовлен правительством по поручению главы государства. В Минобороны считают, что новая норма расширит возможности по защите российских граждан за пределами страны и повысит международный престиж России.

Сейчас российское законодательство уже позволяет применять Вооружённые силы за пределами страны по решению президента, но новый закон добавляет отдельное основание — защиту россиян, которых арестовали, удерживают или преследуют за рубежом по решениям иностранных либо международных судов, чью компетенцию Москва не признаёт. Поправки вносятся в законы «Об обороне» и «О гражданстве».

Речь идёт не о любом задержании россиянина за границей, а о случаях, когда Россия не участвует в соответствующем судебном механизме или его полномочия не основаны на международном договоре с РФ либо резолюции Совбеза ООН. По решению президента меры по защите таких граждан должны будут принимать и органы власти в пределах своих полномочий.