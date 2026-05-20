Ушёл из жизни Вадим Покровский — учёный, стоявший у истоков борьбы с ВИЧ в СССР

На 72-м году жизни скоропостижно скончался академик РАН, профессор Вадим Покровский. О его смерти сообщили в Роспотребнадзоре. Покровский был заведующим специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. В службе его назвали одним из ключевых специалистов, с чьим именем связана история борьбы с ВИЧ-инфекцией в России.

Он пришёл в Центральный НИИ эпидемиологии клиническим ординатором и прошёл путь до руководителя профильного научного отдела. Более 40 лет Покровский занимался вопросами эпидемиологии, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний.

В Роспотребнадзоре напомнили, что учёный стоял у истоков работы с первыми случаями и вспышками ВИЧ в стране. При его участии в 1980–1990-е годы был выявлен «нулевой пациент», расследована внутрибольничная вспышка ВИЧ-инфекции в Элисте и сформирована методология борьбы с заболеванием. Эта работа легла в основу создания общероссийской сети центров по профилактике и борьбе со СПИДом. Отдел, которым руководил Покровский, со временем вырос из небольшой специализированной лаборатории в одно из ведущих научных учреждений страны по этой теме.

Покровский был автором более 700 научных публикаций, книг и патентов. Его научная школа известна не только в России: ученики академика работали над исследованиями по ВИЧ-инфекции в разных странах и участвовали в подготовке документов ВОЗ и ЮНЭЙДС. Круг его интересов не ограничивался только медицинской стороной ВИЧ. Учёный также занимался демографическими и социально-экономическими аспектами инфекционных заболеваний, оценивал их влияние на общество и систему здравоохранения.

Вадим Покровский был заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом Государственной премии России и Премии правительства РФ. В Роспотребнадзоре выразили соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам учёного.