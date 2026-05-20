Какие молитвы нужно читать на Вознесение Господне 21 мая и почему они так важны для православных Оглавление Что за праздник Вознесение Господне 21 мая 2026 года? Тропарь Вознесения: главная песнь праздника Кондак Вознесения: молитва о присутствии Христа Величание праздника: краткая хвалебная молитва Молитва Господу Иисусу Христу в день Вознесения Домашнее молитвенное правило на Вознесение 21 мая православные отмечают Вознесение Господне — праздник, когда Христос вознёсся на небо. Life.ru публикует тексты пяти главных молитв, которые читают в этот день дома и в храме. 20 мая, 15:00

21 мая 2026 года православные отмечают Вознесение Господне. Этот праздник всегда выпадает на четверг, ровно через сорок дней после Пасхи. В этот день Христос вознёсся на небо с Елеонской горы, завершив земное служение и обещав ученикам послать Святого Духа. Праздник входит в число двунадесятых — двенадцати главных торжеств церковного года.

Что за праздник Вознесение Господне 21 мая 2026 года?

В праздник Вознесения Господня мы прежде всего молимся о главном: чтобы в той, вечной жизни, которую обещает Евангелие, мы удостоились навсегда остаться с Богом — с Иисусом Христом. Со слов священнослужителя, этот праздник показывает нам благую весть: Христос открыл дорогу в рай. Он Сам стал человеком при Рождестве, прожил нашу человеческую жизнь, а потом вознёсся на небо и тем самым поднял туда нашу человеческую природу. Он вернулся к Отцу и Святому Духу, но не оставил нас: Он открыл врата неба для всех нас.

Церковь говорит об этом событии как о завершении домостроительства Божьего, то есть это событие Вознесения Господня как некий последний штрих, который необходим человеку для спасения души и пребывания с ним в вечности. «И молиться, прежде всего, чтобы нам хватило мудрости и мужества прожить эту жизнь так, чтобы не лишить себя этого великого дара Божьего. И молимся мы в день памяти апостола Евангелиста и апостола Иоанна Богослова, чтобы в сердце нашем всегда была жива любовь», — поделился с Lifе.ru протоиерей, клирик храма Скоропослушницы города Рыбное, Виталий Рыбаков. Итак, какие молитвы нужно читать в праздник Вознесения Господня 21 мая?

Тропарь Вознесения: главная песнь праздника

Тропарь — это короткое песнопение, которое раскрывает суть церковного события. На Вознесение его поют в храме и читают дома. Тропарь напоминает о радости апостолов и об обещании Христа послать Святого Духа. Эту молитву полезно знать наизусть. К тому же она помогает настроиться на праздник и понять его смысл. Текст короткий, но очень ёмкий.

«Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворив учеником обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира». Перевод: Ты вознёсся во славе, Христос Бог наш, сотворив радость ученикам обещанием Святого Духа, утвердив их благословением, что Ты — Сын Божий, Избавитель мира.

Кондак Вознесения: молитва о присутствии Христа

Кондак следует сразу за тропарём и дополняет его. Если тропарь говорит о радости апостолов, то кондак подчёркивает главное: Христос никуда не ушёл. Он остался с нами, хотя и невидим. Кондак читают после тропаря как в храме, так и дома. Эта молитва утешает и напоминает: мы не одиноки, Господь всегда рядом.

«Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами и никтоже на вы». Перевод: Исполнив замысел о нас и соединив земное с небесным, Ты вознёсся во славе, Христос, Бог наш, никуда не отлучаясь, но пребывая неотступно. И взывая к любящим Тебя: Я с вами, и никто не устоит против вас.

Величание праздника: краткая хвалебная молитва

Величание — это самая короткая молитва праздника. Её поют в храме во время утрени, но можно читать и дома. Величание прославляет Христа за то, что Он вознёс на небо человеческую плоть. Это значит: путь на небо открыт для всех людей. Смерть больше не последнее слово. Величание читают стоя, с благоговением. «Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем Еже на небеса, с Пречистою Твоею плотию, Божественное Вознесение». Перевод: Величаем Тебя, Податель жизни Христос, и почитаем Вознесение на небеса Твоё с Пречистой Твоей плотью.

Молитва Господу Иисусу Христу в день Вознесения

Это длинная торжественная молитва, которую читают в день праздника. В ней мы просим Господа помочь нам «горняя мудрствовати, а не земная», то есть думать о небесном, а не только о суете. Молитва напоминает: мы на земле странники, а настоящий дом наш — на небе. Её читают дома перед иконой, медленно и вдумчиво.

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, сошедый с Небесных высот спасения нашего ради и напитавый нас духовною радостию во святыя и пресветлыя дни Воскресения Твоего, и паки по совершении земнаго служения Твоего вознесыйся от нас на небо со славою и возседый одесную Бога и Отца! В сей ясный и всесветлый день Божественнаго на небеса восхождения Твоего земля празднует и ликует, радуется и небо Вознесением днесь Творца твари, человецы славословят непрестанно, зряще заблуждшее и падшее естество свое на рамо Твое, Спасе, вземлемо и на небеса вознесенное, Ангели же веселятся. Сподоби и нам немощным, земная еще мудрствующим, восход Твой на небо страшный помышляющи и празднующе, плотская и житейская отложити попечения и со Апостолы Твоими на небо ныне взирати всем сердцем своим, поминающе, яко тамо на небеси горе жительство наше есть, здесь же на земли мы точию странники и пришельцы есмы. Сего ради усердно просим Тя, преславным Вознесением Твоим, Господи, оживи нашу совесть, возведи нас из плена греховнаго и сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная, яко да не ктому себе угождати будем и жити, но Тебе Господу и Богу нашему служити будем, дондеже достигнем Небесных обителей Твоих, идеже прославляти будем Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Единосущным и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Домашнее молитвенное правило на Вознесение

Если не получилось попасть в храм в будний четверг, можно помолиться дома. Домашнее правило на Вознесение простое, но его нужно прочитать полностью и внимательно. Начните с трёхкратного чтения тропаря, затем один раз прочитайте кондак. После этого прочитайте 50-й псалом «Помилуй мя, Боже» и завершите молитвой своими словами о самом важном. В конце скажите: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе».

Молитвенное правило: Трижды прочитать тропарь Вознесения. Один раз прочитать кондак Вознесения. Прочитать 50-й псалом «Помилуй мя, Боже». Помолиться своими словами (о вере, о близких, о помощи в трудностях). Завершить кратким славословием: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе».

Вознесение Господне напоминает: земная жизнь — не конец пути. Христос открыл дорогу на небо для всех людей, и эта дорога доступна через веру, молитву и жизнь по Евангелию. Праздник выпадает на будний четверг неслучайно — он призывает остановиться посреди рабочей недели и вспомнить о главном. «В день Вознесения уместно было бы помолиться о благословении Богом наших семей, Отечества в целом. Со вниманием прочесть молитву Господню — «Отче наш». В ней мы по преимуществу обращаемся к Богу с просьбами о самом важном», — делится протоиерей Виталий Рыбаков. А если вас интересуют православные традиции, узнайте, что за день Троицкая родительская суббота и почему её важно не пропустить — этот особый день поминовения усопших наступит совсем скоро.

