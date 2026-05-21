На следующей неделе падение курса доллара достигнет пика. На сколько может укрепиться рубль с 25 мая На этой неделе курс доллара заметно ослаб. При этом на валютном рынке наметились необычные тенденции. Когда укрепление рубля достигнет пика и сколько будет стоить доллар на следующей неделе? 20 мая, 21:20 Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю.

С чем связано падение курса доллара на этой неделе

Мощное падение курса доллара связано с сильным дисбалансом предложения и спроса на валюту на рынке. Продаж много в силу высокого экспорта из-за дорогого сырья, а покупок мало на фоне просевшего импорта из-за высоких ставок. Фактор Минфина пока не помогает стабилизировать ситуацию — его покупки в рамках бюджетного правила слишком малы. Так охарактеризовал ситуацию с курсами валют эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

На российском валютном рынке сложился устойчивый тренд на укрепление рубля, которое продолжается практически непрерывно со второй декады марта 2026 года, то есть уже десять недель. Текущее укрепление рубля, на 12% с начала года, по оценке Bloomberg, в принципе не является чем-то невероятным. В прошлом, 2025 году рубль укрепился к доллару примерно на 28%. Последние несколько лет курс рубля вообще склонен демонстрировать повышенную амплитуду колебаний — в предыдущие три года диапазон колебаний не опускался ниже 20%, тогда как в 2022 году курс рубля к доллару вообще изменялся в диапазоне от 50 до 154 рублей за доллар. Об этом рассказал аналитик компании «Цифра брокер» Александр Дудников.

— На текущем курсе рубля сказывается приток выручки от реализации резко подорожавших энергоносителей, а также от сильного не нефтегазового экспорта (золото, удобрения, продовольствие и др.). Спрос на валюту существенно ниже предложения, что и обусловило ралли российской валюты. Фундаментально за рубль — высокие реальные ставки в экономике и спрос на рублёвые облигации. Кроме того, компании могут продавать валюту под выплату дивидендов, что тоже может играть в пользу рубля, — рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По его словам, на будущей неделе на рынке продолжат следить за ближневосточными событиями, от которых в большой степени зависит динамика цен на нефть. Пока они держатся у 110 долларов за баррель, то есть на очень комфортных уровнях. Под занавес мая возможна активизация физических покупок валюты на фоне приближения сезона отпусков. Впрочем, для динамики курса рубля это фактор не первого порядка.

На этой неделе давление на доллар усилилось на фоне приближения налогового периода, когда экспортёры традиционно наращивают продажи валютной выручки для расчётов с бюджетом. Дополнительную поддержку рублю оказывает сохраняющаяся высокая стоимость нефти Urals в апреле и мае, что повышает объём экспортной выручки и предложение иностранной валюты на внутреннем рынке.

Кроме того, на рынке сохраняется относительно слабый спрос на валюту со стороны импортёров и населения. Жёсткая денежно-кредитная политика Банка России продолжает поддерживать привлекательность рублёвых инструментов, а высокая ключевая ставка ограничивает избыточный спрос на иностранную валюту. На эти моменты обратил внимание руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

На следующей неделе, по его оценкам, ключевым фактором для курса останется активная фаза налоговых выплат. В этот период экспортёры обычно увеличивают конвертацию валютной выручки в рубли, что способно дополнительно укрепить российскую валюту.

— Рубль чувствует себя превосходно, и это ощущение разделяют как экспортёры, так и все профильные ведомства. К 28 мая крупные экспортёры перечислят в бюджет сразу несколько крупных налогов — НДД, НДПИ, НДС, акцизы, страховые взносы, НДФЛ. Это классическая механика: накануне налоговых дат рубль неизменно получает дополнительную поддержку, — отметил управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд капитал» Александр Барышников.

Как изменится курс рубля на неделе с 25 мая

Михаил Зельцер отметил, что курсы валют очень перепроданные, обстановка на рынке напоминает сброс — обычно это происходит перед разворотом. К концу мая, то есть на следующей неделе, уже, может быть, начнётся отскок, а летом — разворот. Самые ближайшие ориентиры вверх — доллар выше 72, евро над 84, юань на 10,6.

— Последняя неделя мая может стать пиковой в плане укрепления рубля. Валюты ещё могут обновить минимумы перед налоговым периодом, но уже 28–29 мая допускаем отскок перепроданных доллара, евро и юаня. Доллар на межбанке уже тестировал значения ниже 70, и нельзя исключать импульсов к уровню 69 рублей с последующим подъёмом к 71–72. Для евро это соответственно 81 и 83–84, для юаня — 10,1 и 10,7 рубля, — отметил Александр Бахтин.

Александр Шнейдерман считает, что в конце весны ожидается сохранение тренда на укрепление рубля. Базовый диапазон по доллару до конца мая оценивается в пределах 70–75 рублей, по евро 80–85 рублей, по юаню 10,2–10,7 рубля. При благоприятном внешнем фоне и сохранении высокого предложения экспортной выручки курс доллара в отдельные моменты способен краткосрочно опускаться ниже отметки 70 рублей.

— Доллар вплотную приблизился к важному уровню 70 рублей. Изучая предыдущие нисходящие волны, создаётся ощущение, что рублю осталось укрепляться пару дней — затем коррекция. Падение доллара может остановиться и раньше, у отметки 70 рублей. Ведомства молчат о крепком рубле — а значит, всё идёт по плану и всех всё устраивает. Когда же последуют публичные прогнозы глав крупных российских банков и чиновников, тогда можно считать, что доллар достиг дна. Сначала вербальные интервенции, потом разворот. Это и есть сигнал, которого стоит ждать к началу лета, — пояснил Александр Барышников.

Что касается ближайших перспектив, то после столь продолжительного периода укрепления логично ожидать консолидации на рынке. На её фоне курс рубля на следующей неделе может колебаться в диапазоне 69–71 за доллар, проявляя склонность к проверке на прочность нижнюю границу диапазона. Такой прогноз сделал Александр Дудников.

Авторы Нина Важдаева