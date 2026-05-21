Politico: Заболеваемость сифилисом в Европе достигла рекордных показателей

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о беспрецедентном росте числа случаев заболеваний, передающихся половым путём. Количество заражённых сифилисрм достигло почти 46 тысяч, что вдвое превышает уровень 2015 года и стало историческим рекордом.

Как пишет Politico, в 2024 году также было зафиксировано более 106 тысяч случаев гонореи — рост на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. Более половины всех заражений гонореей и сифилисом приходится на мужчин, практикующих однополые связи*.

«Без лечения эти инфекции могут вызвать тяжелые осложнения, такие как хронические боли и бесплодие, а в случае сифилиса – проблемы с сердцем или нервной системой», – предупредил эксперт центра Бруно Чанчо.

Специалистов особенно тревожит рост врождённого сифилиса: число таких диагнозов выросло с 78 до 140. При этом заболеваемость хламидиозом незначительно снизилась, составив чуть более 213 тысяч случаев. Изменение сексуального поведения молодёжи, по мнению экспертов, является главной причиной эпидемии.

Сифилис — венерическая инфекция, вызываемая бактерией Treponema pallidum, передающаяся в основном половым путём. Она поражает кожу, слизистые, внутренние органы и нервную систему. Ранние симптомы — безболезненные язвы и увеличение лимфоузлов. Профилактика — использование презервативов. Без лечения возможны тяжёлые последствия.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане резко ухудшилась эпидобстановка: в 2025 году зарегистрировано 491 516 случаев инфекций (+36,3% к 2024-му). Рост по социально опасным инфекциям: ВИЧ +8,2%, сифилис +2,1%, также вырос бруцеллёз. Зарегистрированы 6 случаев сибирской язвы, 5 — завозной малярии, 3 — гепатита Е, 1 — столбняка.

