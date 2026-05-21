Пропавший в Таиланде криптоинвестор из РФ погиб через два дня после исчезновения

Криптоинвестор из Петербурга Максим Гарбузов, пропавший в Таиланде в конце декабря, погиб через два дня после исчезновения. Об этом стало известно после того, как полиция установила личность погибшего, выпавшего с 54-го этажа небоскрёба 26 декабря.

Из-за ошибки в фамилии тайские полицейские неправильно записали данные петербуржца. Поэтому поиски 35-летнего мужчины безуспешно продолжались, хотя его уже не было в живых, передаёт источник 78.ru.

Личность установили по документам и чекам. Предварительно, тело Гарбузова захоронили в братской могиле вместе с невостребованными останками. Теперь его эксгумируют, кремируют и отправят в Петербург.

Напомним, что Максим Гарбузов пропал в Паттайе в конце декабря 2025 года. Молодой криптоинвестор из Санкт-Петербурга вышел из дома с рюкзаком, уехал на мотоцикле, совершил покупку в торговом центре The Outlet и бесследно исчез.