Соратник Саакашвили получил 2,5 года за призывы к свержению власти в Грузии

Тбилисский городской суд приговорил бывшего председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили к двум с половиной годам лишения свободы. Политика признали виновным по делу о публичных призывах к свержению власти.

Решение огласил судья Ираклий Хускивадзе. По данным грузинского телеканала «ТВ Пирвели», бывшего главу партии осудили по статье «Саботаж» УК Грузии.

Речь идёт о «Едином национальном движении» — крупнейшей оппозиционной силе страны, основанной экс-президентом Михаил Саакашвили. Сам Хабеишвили ранее неоднократно выступал с резкой критикой действующих властей Грузии и участвовал в протестных акциях оппозиции.

Напомним, по четырем вынесенным приговорам самому Саакашвили назначено наказание, предусматривающее лишение свободы до 2034 года. Параллельно идёт расследование по делу о его возможной роли в разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года в Тбилиси. Ранее бывший президент Грузии жаловался на сильное выпадение волос из-за пыли от цементного завода рядом с тюрьмой.