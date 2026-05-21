21 мая, 11:49

«Есть что-то милое»: Дочь Брюса Уиллиса рассказала, как деменция сделала хрупким «крепкого орешка»

Брюс Уиллис. Обложка © ТАСС / Charles Sykes

Дочь голливудского актёра Брюса Уиллиса рассказала, как прогрессирующая деменция изменила характер её отца. По словам Румер, привычный образ «крепкого орешка» с течением болезни постепенно уходит.

«В нём есть что-то милое. Он всегда был таким мачо, а теперь в нём есть какая-то хрупкость. Не совсем подходящее слово, но, возможно эта нежность не позволила бы ему стать тем самым Брюсом Уиллисом», — поделилась Румер Уиллис.

Напомним, 71-летний актёр живёт отдельно от родных из-за диагностированной афазии и лобно-височной деменции. Однако семья регулярно навещает его и держит поклонников в курсе состояния здоровья легендарного артиста. Родственники не раз подчёркивали, что болезнь прогрессирует, но стараются сохранять позитивный настрой. Недавно больной лобно-височной деменцией Брюс Уиллис впервые за долгое время попал в объективы папарацци: 1 апреля актёра заметили в машине в Лос-Анджелесе рядом с другом. Он улыбался и выглядел счастливым.

Анастасия Никонорова
