Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Великобритания дала разрешение на импорт топлива, произведенного в третьих странах из российской нефти, информирует oilcapital.ru. Разрешение выдало OFSI — британское Управление по контролю за соблюдением санкций. Документ является вынужденной мерой на фоне угрозы топливного дефицита, образовавшегося из-за закрытия крупных НПЗ. Теперь английский рынок дизеля и авиакеросина может стабилизироваться.

Ставропольский край

По сообщению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в Невинномысске было уничтожено несколько БПЛА. Дроны целились в промышленную зону, но были сбиты ПВО на подлете, сообщает newstracker.ru. Никто не пострадал, разрушений нет. Глава Невинномысска Михаил Миненков обратился к горожанам с призывом не снимать атаку на видео и не подходить к обломкам.

Республика Удмуртия

За апрель–май в Удмуртии вакцины против гриппа получили почти 115 тысяч голов домашней птицы. Вакцинация проходит в рамках месячника по обеспечению эпизоотического благополучия «Без африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц», пишет udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Ростовская область

У двоих жителей Ростовской области выявили коксиеллез. По информации rostovgazeta.ru, заболевшие проживают в Дубовском и Целинском районах. Кроме того, в Мартыновском районе области зарегистрирован случай Крымской геморрагической лихорадки. В анамнезе всех заболевших — укусы клещей.

Республика Татарстан

Жители Казани активно обсуждают будущее сквера «Тебриз»: вторая встреча горожан у перекрестка Восстания и Декабристов была напряженной, информирует inkazan.ru. Предметом основных противоречий стали детская площадка, судьба фонтана и вырубка аварийных деревьев. Власти учли часть пожеланий, но соглашение не было достигнуто — назначена третья встреча.





Волгоградская область

В больнице №25 города Волгограда врачи извлекли из желудка пациента более 200 монет, 11 гаек и две дверные петли, пишет novostivolgograda.ru. В стационар поступил мужчина с подозрением на кровотечение, но медики обнаружили в желудке множество металлических инородных тел. Предметы достали эндоскопическим доступом, без разрезов. Пациент восстанавливается и чувствует себя хорошо.

Нижегородская область

Школы Кстовского района Нижнего Новгорода срочно перевели на дистанционное обучение из‑за угрозы атак БПЛА, сообщает newsnn.ru. Мэр города Юрий Шалабаев также попросил родителей по возможности оставить малышей дома — в дестких садах будут открыты только дежурные группы. Горожан просят проявлять бдительность, в регионе усилены меры безопасности.

Свердловская область

В Екатеринбурге за реконструкцию улицы Вайнера будет отвечать компания «Уралагротехсервис» из Уфы, информирует tagilcity.ru. Подписание контракта на 546 млн рублей состоялось 19 мая. Подрядчика знают по работам к саммитам ШОС и БРИКС, но в городе к нему уже появлялись вопросы: ранее он задерживал начало реконструкции парка 50‑летия ВЛКСМ. Теперь фирма получила второй крупный контракт в Екатеринбурге.

Оренбургская область

Летний кинофестиваль «Восток & Запад» в Оренбурге пройдет с 21 по 27 августа, сообщает 56orb.ru. Организаторы отмечают, что интерес к мероприятию остается высоким — кинематографисты уже направили более 60 работ, а финальный отбор картин завершится ближе к середине лета. Кинопоказы и творческие встречи планируют провести и в других городах региона.

Тюменская область

Жителя Тюмени задержали за разбойное нападение на горожанку. По данным nashgorod.ru, случившееся было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Вооруженное нападение на женщину произошло возле здания администрации Тюменского района. Позже стало известно, что оружие было игрушечным. Полиция расценила преступление как разбойное нападение.

Омская область

В ДТП под Омском погиб 45-летний водитель. По информации gorod55.ru, участниками аварии стали два автомобиля — «Субару», за рулем которого был 45-летний мужчина, и «Мицубиси», которым управляла 41-летняя омичка. «Субару» от удара отбросило в сторону, авто на полной скорости протаранило бетонные опоры. От полученных травм водитель скончался на месте.

Карелия

Под окнами одной из многоэтажек в Петрозаводске обнаружили тело 14-летней девочки, сообщает karelinform.ru. Трагедия случилась в ночь на 20 мая. Смертельные травмы подростка стали следствием падения с высоты 16 этажа. Прибывшие медики констатировали смерть. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Приморский край

Президент Российской Федерации Владимир Путин 19–20 мая находился с визитом в КНР. В ходе переговоров с Си Цзиньпином в Пекине обсуждались двусторонние отношения и международная повестка, информирует vostokmedia.com. Стороны запланировали подписание совместного заявления и ряда других документов. Товарооборот между РФ и Китаем превысил $200 млрд.

Башкирия

В Башкирии обсуждают скандальный выпуск шоу «Контакты». В эфире блогер Оксана Самойлова несколько раз исказила название республики, назвав ее «БашкорКостан», а также не смогла назвать ее столицу. По данным Mkset.ru, зрители сочли это оскорбительным, а парламентарии потребовали оценить поведение блогера.

Краснодарский край

Сильные ливневые дожди и град на Кубани и в Адыгее ставят под угрозу урожай клубники. Наибольшие потери несет Белореченский район: ягода гниет в лужах, фермеры теряют доход, информирует kubanpress.ru. Цены на клубнику на рынках Краснодара стартуют от 350 рублей за кг, при этом качество оставляет желать лучшего.

Хабаровский край

Член-корреспондент РАН Мария Крюкова рассказала, что за последнее столетие климат Хабаровского края потеплел на 1,5 °C. По информации transsibinfo.com, это может привести к деградации вечной мерзлоты, появлению новых вредителей и несет риски для инфраструктуры. По этой причине в РФ намерены на 30% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году.

Новосибирск

В Новосибирске хирурги спасли пациента, который жил с разорванным сердцем. В Центр Мешалкина поступил 65-летний житель ХМАО, которого беспокоило необычное пульсирующее образование на груди, информирует atas.info. Выяснилось, что 14 лет назад ему уже была сделана операция на сердце. Постепенно в грудной клетке скопилось около полутора литров крови. Мужчина вел обычную жизнь с разрывом сердца и даже продолжал заниматься кардиотренировками.

Челябинская область

В Копейске после тяжелой болезни на 68-м году жизни скончался знаменитый боксер — змс, чемпион СССР, чемпион Европы, почетный гражданин Копейска Петр Галкин, сообщает kursdela.biz. Он входил в наблюдательный совет областной федерации бокса, занимал пост заведующего кафедрой теории и методики бокса УралГУФК, был послом ГТО на Южному Урале. В течение многих лет Петр Галкин руководил Федерацией бокса Копейска, был проректором УралГУФК по спортивной работе.

ХМАО

В ходе патрулирования города сотрудники полиции Ханты-Мансийска спасли из пожара четверых человек, в том числе — 10‑летнюю девочку, пишет muksun.fm. Полицейские прибыли на место раньше пожарных и провели эвакуацию жильцов в условиях сильного задымления. Благодаря их профессиональным действиям люди не пострадали.

Белгородская область

В результате атаки ВСУ на спальный район Белгорода оказалась повреждена крыша многоквартирного дома. По информации bel.ru, утром прозвучал сигнал о ракетной опасности, а уже через 13 минут прозвучал отбой. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Пермский край

Жительница Перми решила инвестировать краденые деньги в ментальное здоровье и духовность, пишет properm.ru. Пермячка, нашедшая банковскую карту во дворце спорта «Орленок», решила присвоить ее себе. На чужие деньги она сделала пожертвование в церкви и купила церковную выпечку, а также приобрела книги по психологии. Судья назначил ей наказание в виде 10 тыс. уголовного штрафа.

Санкт-Петербург (Росбалт)