Власти Армении не верят в подорожание российского газа

Министр экономики Армении Геворг Папоян выразил уверенность, что цены на российский газ для республики не повысятся, однако подчеркнул, что на случай неблагоприятного сценария в стране разработаны все необходимые механизмы. Своим мнением он поделился на брифинге по итогам заседания правительства.

Папоян заявил, что все механизмы разработаны и внедрены, но власти уверены, что сценарий с повышением цен не случится. При этом министр отметил, что сейчас из республики идёт большой экспорт товаров в Россию и параллельно — импорт из неё.

«Во всём мире цены на бензин выросли в 2-3 раза, а в Армении на несколько процентов — почему? Потому что мы можем привозить дешёвые бензин и дизель с других рынков. Должны иметь возможность то же самое сделать и с пшеницей и с другой продукцией, чтобы не быть в зависимости от кого-то и иметь возможность маневрировать», — сказал Папоян.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что уверен: страна не покинет ОДКБ и ЕАЭС, а слухи о возможном выходе, связанные с ценами на газ и товары, не новы. По его словам, если цены на газ для Армении повысятся, это может привести к выходу из всех интеграционных структур, но такой сценарий маловероятен — после недавней встречи президента России и премьера Армении состоялся продуктивный диалог.