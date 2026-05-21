Названы преступления, которые чаще всего совершают российские психопаты

Около 36 тысяч россиян, включая примерно 400 несовершеннолетних, находятся на принудительном психиатрическом лечении по решению суда в связи с совершением противоправных действий, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, 60% страдают от психоза или слабоумия, 23% имеют умственную отсталость.

Чаще всего невменяемые совершают преступления против собственности (43%), против жизни и здоровья (27%) и против общественной нравственности (8%). Принудительные меры не назначаются только по главам 23 и 28 УК: преступления в сфере коммерческих организаций и компьютерной информации.

