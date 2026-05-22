Кишечную палочку нашли в молоке из «ВкусВилла» в Брянской области

В Брянске в пробах пастеризованного молока, купленного в магазине сети «ВкусВилл», обнаружили кишечную палочку. После проверки Роспотребнадзор выдал предостережение. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Исследование проводилось с образцами молока жирностью 3,2%, приобретённого в магазине на проспекте Ленина. В ходе проверки в продукте выявили кишечную палочку, что указывает на нарушение требований к безопасности пищевой продукции.

Отмечается, что молоко произведено «Молочным заводом «Приволжский», который поставляет продукцию как под собственным брендом, так и для крупных федеральных сетей. После выявления нарушений Роспотребнадзор направил «ВкусВиллу» предостережение и рекомендовал убрать из продажи продукцию, не соответствующую техническим регламентам.