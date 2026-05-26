Уволен из налоговой, а через месяц — инженер авиазавода. Как «Работа России» переписывает судьбы Оглавление После 40 жизнь только начинается Больше не биржа. Новая система Бесплатное переобучение: 360 профессий Особые программы для молодёжи и ветеранов СВО Заходи на портал и выбирай В 2026 году стереотип про унылую и бесполезную биржу труда умер окончательно. Теперь в кадровых центрах «Работа России» учат на операторов БПЛА, AI-менеджеров и авиастроителей. И, главное, берут на работу. Life.ru рассказывает, как работает эта программа. 25 мая, 23:50

После 40 жизнь только начинается

Обычная в 2026 году ситуация: профессионал высокого уровня, отдал отрасли больше двух десятков лет, а тут — реструктуризация, оптимизация, сокращение. Например, Андрей Окуньков, проработавший в налоговой инспекции Ульяновской области более 20 лет, оказался именно в такой точке.

Окуньков обратился в кадровый центр «Работа России». И тут его ждал сюрприз. Никакой очереди из грустных тётенек с ведомостями, никакого «у нас нет ставок, приходи через месяц». Вместо этого — карьерный консультант, зона коворкинга и программа социальной адаптации, которая не учит выживать, а учит побеждать.

Сотрудники центра провели профориентацию и предложили вакансию, которую налоговый инспектор и представить себе не мог. АО «Ил-Авиастар» — флагман российского авиастроения, завод, где собирают знаменитые Ил-76 и Ил-106. Туда требовался инженер по качеству.

Окуньков прошёл собеседование, подтянул специфику на курсах от центра и уже менее чем через месяц после увольнения вышел на новое место. Рабочих рук не хватает, заводы расширяются, и кадровые центры «Работа России» стали мостиком между бывшими «белыми воротничками» и реальным сектором промышленности.

Больше не биржа. Новая система

История Андрея Окунькова — не единичная. Это результат системной работы федерального проекта «Управление рынком труда». С 2025 года эта программа заработала на полную мощность в рамках национального проекта «Кадры». Старые центры занятости, которые многие помнят как помещения с облупившейся краской, проходят тотальную модернизацию.

Набережные Челны. Посетители на ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Фото © ТАСС / Бизнес Online / Олег Спиридонов

На сегодняшний день по всей стране открыто уже более 1,2 тысячи современных кадровых центров «Работа России». В 2025 году «причесали» 17 регионов: от Карачаево-Черкесии до Приморья, от Магадана до Курска. Сейчас география охватывает 46 субъектов. Что это за центры? Там есть удобные зоны для консультаций, навигация понятная даже бабушке, терминалы с цифровыми сервисами, детские уголки (чтобы мама в декрете могла спокойно обсудить переобучение) и, что важно, полная инфраструктура для людей с инвалидностью.

Главная фишка — это единый федеральный стандарт. Теперь качество услуг не зависит от того, где вы ищете работу. Цифры подтверждают эффективность: там, где модернизация завершена, сроки подбора персонала для компаний сократились на 11,5%, а время поиска работы для самих соискателей уменьшилось на 39%. То есть вы не сидите полгода в «свободном плавании», вас находят быстрее.

Работодатели тоже заметили перемены. Число услуг, которыми бизнес пользуется в центрах, выросло на 20%. И главный показатель доверия: 58% людей, нашедших работу, готовы порекомендовать «Работу России» друзьям, а среди компаний этот рейтинг достиг 82%. Это колоссальные цифры для госструктуры.

Женщина в очках виртуальной реальности у стенда компании ООО «НЧТЗ» на ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Фото © ТАСС / Бизнес Online / Олег Спиридонов

В 2026 году по национальному проекту «Кадры» продолжается модернизация центров занятости. В ней примет участие 14 регионов: Луганская Народная Республика, Адыгея, Калмыкия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Хабаровский край, Запорожская, Кировская, Курганская, Рязанская, Тверская области и Чукотский автономный округ. В этих регионах откроют около 300 кадровых центров «Работа России». Востребованным на рынке труда профессиям планируется обучить 104,4 тысячи человек.

В этом году пройдут масштабные события: Всероссийская ярмарка трудоустройства, в которой примет участие не менее 500 тысяч человек, Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» по 25 номинациям.

Бесплатное переобучение: 360 профессий

Рынок труда 2026 года имеет свою специфику. С одной стороны, не хватает рук на заводах, с другой — ИИ вытесняет некоторых офисных клерков. Государство предлагает паритет: бесплатное переобучение под конкретные запросы экономики.

В прошлом году более 100 тысяч россиян уже прошли переобучение. В списке — 360 востребованных профессий. И тут есть всё: от классических сварщиков, слесарей и машинистов (которых сейчас буквально с руками отрывают) до экскурсоводов, химиков-лаборантов, чертёжников-конструкторов и авиационных техников. Особый упор на цифру. Специалисты по работе с системами искусственного интеллекта, 1С-программисты и инженеры-тестировщики тоже в списке.

«В 2025 году на портале «Работа России» разместили более 5 тысяч программ обучения. Компании подключали свои учебные центры», — заявил ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Программа доступна не только безработным, но и тем, кто уже работает, но хочет вырасти в зарплате или сменить надоевшее кресло на более перспективное.

В топ-2026 неожиданно всплыли помощники по уходу и воспитатели — дефицит кадров в соцсфере заставил бизнес платить достойно, а государство — оплачивать учёбу. Также сильно выстрелили операторы БПЛА и технологи ИИ в образовании.

Особые программы для молодёжи и ветеранов СВО

Участники на стенде кадрового центра «Работа России» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Отдельная гордость системы — работа с теми, кому сложнее всего. С 1 сентября прошлого года во всех регионах запустили программу индивидуального карьерного сопровождения молодёжи. Школьникам и студентам теперь строят чёткий маршрут: от теста до стажировки у реального работодателя. В мероприятиях центров уже участвует свыше 7 тысяч компаний, готовых брать новичков.

Но главное — поддержка участников СВО и их семей. В 2025 году при помощи кадровых центров переобучилось почти 3,5 тысячи бойцов. Причём для них расширен список — 27 профессий из общего перечня в 213 пунктов доступны только героям спецоперации. Для них же работает 166 специализированных клубов в 26 регионах, где психологи и карьерные консультанты помогают адаптироваться к гражданке. Многие уходят в IT, логистику или открывают своё дело.

Активно работают и женские клубы (их уже 899). Там мамы в декрете переучиваются на веб-дизайнеров, администраторов гостиниц или сестёр милосердия.

Набережные Челны. Посетители на ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Фото © ТАСС / Бизнес Online / Олег Спиридонов

Заходи на портал и выбирай

Как получить новую работу и квалификацию? Заходите на портал «Работа России» (там сейчас более 1700 образовательных программ на выбор), проходите бесплатное профориентационное тестирование. Если сомневаетесь — идёте в ближайший кадровый центр «Работа России». Там консультанты помогут выбрать курс, учитывая ваши навыки и темперамент. Не хотите учиться онлайн? Пожалуйста, есть очные группы при вузах-операторах: Томский госуниверситет, РАНХиГС, Институт развития профобразования и ВНИИ труда.

Самые популярные курсы в 2026 году — это микс высоких технологий и реального сектора. Швеи и сварщики идут в одной связке с UI-дизайнерами и системными аналитиками. Экономика требует и тех, и других.

Случай бывшего налоговика Андрея Окунькова — наглядный посыл всем, кто боится перемен после сорока или пятидесяти. Государство, бизнес и кадровые центры работают как единый механизм. Вам больше не нужно тыкаться в десятки сайтов с вакансиями, где HR не отвечают. Вас встретят, подберут будущее, и, как видите, через месяц вы уже часть коллектива авиастроительного гиганта.

«Работа России» — это больше не про пособие по безработице. Это про второй шанс, про смену квалификации и реальный трамплин в новую жизнь. Используйте это!

Авторы Екатерина Субботина