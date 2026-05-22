Геймеры высоко оценили игру «Гостомельские богатыри» о первых днях СВО

Российская стратегия в реальном времени «Гостомельские богатыри» от студии Cats Who Play из Зеленограда получила высокие оценки пользователей платформы VK Play. Игроки отмечают сложный искусственный интеллект, разрушаемость окружения и внимание к деталям, что делает игру особенно напряжённой и интересной.

«Очень бодрая, напряжённая стратегия. Видно, что Кошки выложились как надо: разрушаемость, укрытия, логистика, жёсткий ИИ. Ценителям стратегий от этой студии однозначно зайдёт. Лайк за антураж, внимание к деталям и достоверность», — пишет один из комментаторов.

«Добротная стратегия «старой» школы, которая хорошо раскрывает действия Российской армии в начале СВО. Буду ждать продолжения», — отмечает другой пользователь.

«Сюжет идеально синхронизирован с реальными событиями, а историческая справка просто великолепна», — добавляет третий.

Некоторые игроки считают, что игре не хватает вертолётов и топливозаправщиков, а также указывают на ограничение в 40 кадров в секунду и долгие загрузки. Однако вариативность прохождения и возможность использовать разные тактики также получили положительные отзывы.

«Прокачка отрядов заставляет переживать за судьбу твоих солдат», — отмечает игрок.

Cats Who Play — российская независимая студия, специализирующаяся на тактических стратегиях в реальном времени с военной тематикой. Игра посвящена событиям первых дней специальной военной операции на Украине: от высадки российского десанта под Киевом до переговоров в Стамбуле в марте 2022 года.

На 22 мая 2026 года средняя оценка игры на VK Play составляет 9,5 из 10 баллов.

